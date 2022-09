WTA - Séoul : Ostapenko et Alexandrova s'affronteront pour le titre

Jelena Ostapenko advances to the Seoul final as Raducanu is forced to retire through injury.

Final score: 4-6, 6-3, 3-0 ret.#HanaBankKoreaOpen pic.twitter.com/O04oMsO61w



Alexandrova solide

Si la finale du tournoi WTA 500 de Tokyo verra s'affronter deux joueuses non têtes de série, la finale du tournoi WTA 250 de Séoul opposera en revanche les deux meilleures joueuses présentes cette semaine : Jelena Ostapenko (19eme) et Ekaterina Alexandrova (24eme)La Britannique disputait sa première demie depuis son triomphe à l'US Open 2021 et elle a bien commencé le match en empochant la première manche 6-4 grâce à un break à 4-4, mais elle a perdu le deuxième 6-3 en cédant son service à 2-1 et 3-2. Le troisième set n'a pas duré bien longtemps : après avoir perdu 12 des 14 points disputés, Raducanu, touchée au fessier gauche, a préféré jeter l'éponge.Ostapenko sera opposée en finale à Alexandrova, qui a dominé l'Allemande Tatjana Maria sur le score de 6-2, 6-4 en 1h09. La Russe est très bien entrée dans son match en menant 4-0, puis a conclu à 5-2 sur un jeu blanc, et le deuxième set a été quasiment identique, avec un 4-0 rapide pour Alexandrova, une Maria qui revient à 4-3, et finalement la Russe qui s'en sort à 5-4, avec un nouveau jeu blanc et sur sa deuxième balle de match. Assurée de décrocher son meilleur classement lundi (22eme au pire), Alexandrova va disputer sa deuxième finale de l'année, après sa victoire à s'Hertogenbosch en juin,