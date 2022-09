Fruhvirtova s'arrête là

Kristina Mladenovic connait son adversaire en huitièmes de finale du tournoi de Séoul. Il s'agit de Magda Linette, tête de série n°3 dans la capitale sud-coréenne et 51eme mondiale, qui l'a emporté 6-2, 7-5 en 1h38 contre la Néerlandaise Arianne Hartono. La Polonaise, menée 2-1 en début de match, a ensuite enchaîné cinq jeux pour empocher la première manche, puis elle a mené 5-2 dans la deuxième, mais son adversaire a égalisé à 5-5 avant de perdre son service au pire moment, à 6-5, sur un jeu blanc.Tenante du titre et tête de série n°4, Lin Zhu n'a pas connu de difficultés pour se défaire de la qualifiée indienne Ankita Raina (6-1, 6-3, en remportant les trois derniers jeux du match) et elle était la première à rallier les quarts de finale. Elle affrontera l'Allemande Tatjana Maria, tête de série n°7, qui a déroulé son tennis pour battre Kimberly Birrell 6-0, 6-3, en convertissant notamment 6 balles de breaks sur 6. Qualification également pour les quarts de la tête de série n°2 Ekaterina Alexandrova, au détriment de Na-Lae Han : 6-1, 6-3 en 1h01 en en perdant qu'une fois son service.Ca passe aussi pour Emma Raducanu, la gagnante de l'US Open 2021 retombée à la 77eme place mondiale, qui s'est défaite de la Japonaise Moyuka Uchijima sur le score de 6-2, 6-4, en tremblant un peu dans le deuxième set, où elle a vu son adversaire revenir de 0-5 à 4-5 et se procurer une balle de 5-5, avant de parvenir enfin à conclure, sur sa troisième balle de match. En revanche, le tournoi est déjà terminé pour la tête de série n°5, Varvara Gracheva. La Russe est tombée face à sa compatriote Anna Blinkova, qui l'a emporté 6-4, 7-6 dans un match très serré., et qui est tombée d'entrée à Séoul face à Yanina Wickmayer, victorieuse sur le score de 6-1, 6-4 en profitant notamment des 10 doubles-fautes de la jeune Tchèque. En fin de programme, c'est la tête de série n°8 qui a été éliminée, en la personne de Rebecca Marino, tombée face à Victoria Jimenez Kasintseva. La joueuse d'Andorre, née en 2005 comme Fruhvirtova, et qui avait écrasé Chloé Paquet mardi, a dominé la Canadienne sur le score de 6-4, 6-2 en 1h21, en sauvant les quatre balles de break que s'est procurée son adversaire.