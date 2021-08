WTA - San José : Putintseva renversante et en quarts

Renversante Yulia Putintseva. Sortie au premier tour du tournoi olympique, par l'Argentine Podoroska, la Kazakhe se refait une santé à San José, où elle disputera les quarts de finale après sa victoire en trois sets ce jeudi au deuxième tour face à Alja Tomljanovic (3-6, 7-5, 6-3, 2h33 de jeu). La récente lauréate du tournoi de Budapest est revenue de loin face à l'Australienne qui avait atteint les quarts de finale du dernier Wimbledon. La 50eme mondiale avait en effet remporté le premier set avant que la 35eme au classement ne se réveille et sorte vainqueur d'un deuxième set très disputé. Dans la dernière manche en revanche, Putintseva, qui pourrait retrouver en quarts Kristina Mladenovic si la Française crée l'exploit contre la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 1 et 17eme mondiale, a très vite pris le large sans jamais laisser son adversaire revenir sur ses talons.



SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 476 476€)

Tenante du titre (en 2019) : Saisai Zheng (CHN)



Quarts de finale

Mertens (BEL, n°1) ou Mladenovic (FRA) - Putintseva (KAZ, n°8)

Kasatkina (RUS, n°4) - Linette (POL)

Konjuh (CRO, Q) - Zhang (CHN)

Collins (USA, n°7) ou Stephens (USA) - Liu (USA) ou Rybakina (KAZ, n°2)



2eme tour

Mertens (BEL, n°1) - Mladenovic (FRA)

Putintseva (KAZ, n°8) bat Tomljanovic (AUS): 3-6, 7-5, 6-3

Kasatkina (RUS, n°4) bat Garcia (FRA) : 6-3, 5-7, 6-3

Linette (POL) bat Martic (CRO, n°6) : 7-5, 7-6 (5)



Konjuh (CRO, Q) bat Riske (USA, n°5) : 6-1, 6-4

Zhang (CHN) bat Keys (USA, n°3) : 7-5, 7-6 (5)

Collins (USA, n°7) - Stephens (USA)

Liu (USA) - Rybakina (KAZ, n°2)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Bye

Mladenovic (FRA) bat Han (CdS, Q) : 6-4, 6-4

Tomljanovic (AUS) bat Anisimova (USA) : 1-6, 7-5, 7-5

Putintseva (KAZ, n°8) bat Vekic (CRO) : 7-5, 6-3



Kasatkina (RUS, n°4) - Bye

Garcia (FRA) bat Bektas (USA, Q) : 6-3, 6-4

Linette (POL) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-3

Martic (CRO, n°6) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3



Riske (USA, n°5) bat Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-4

Konjuh (CRO, Q) bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 3-6, 7-5

Zhang (CHN) bat Raducanu (GBR) : 6-3, 6-2

Keys (USA, n°3) - Bye



Collins (USA, n°7) bat Rogers (USA) : 6-4, 6-3

Stephens (USA) bat McNally (USA) : 6-4, 6-2

Liu (USA) bat Yastremska (UKR) : 6-3, 4-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°2) - Bye