WTA - San José : Ka.Pliskova passe mais sans se rassurer

Pliskova pushes through ➡️

🇨🇿 @KaPliskova comes from a set down to defeat Boulter in San Jose!#MubadalaSVC pic.twitter.com/c3wxdamOWq



— wta (@WTA) August 1, 2022

Ka.Pliskova loin d’être en confiance

Karolina Pliskova a frisé la correctionnelle. Tête de série numéro 8 à San José, la Tchèque a livré une copie loin d’être rassurante à l’occasion de sa victoire face à Katie Boulter pour son entrée en lice. En effet, si elle a remporté son premier jeu de service, la 15eme mondiale a ensuite comme disparu du court. Ne parvenant à mettre en difficulté la Britannique qu’à une reprise, Karolina Pliskova a concédé pas moins de six jeux consécutifs. Mis à part le dernier jeu de service de Katie Boulter, sur lequel cette dernière a dû sauver trois balles de débreak, c’est l’ombre de la Tchèque qui était sur le court californien. Mais il fallait compter sur une réaction de Karolina Pliskova et elle a bien eu lieu. Convertissant ses deux premières balles de break dans le deuxième set, la tête de série numéro 8 a vite mené quatre jeux à rien puis cinq jeux à un après avoir tenu bon son engagement.Toutefois, la rechute n’était pas loin et Katie Boulter en a bien profité. La 127eme mondiale a su recoller à cinq jeux partout avant une fin de set tendue. En effet, les deux joueuses ont perdu leur dernier jeu de service avant de s’expliquer au tiebreak. Elles se sont rendu coup pour coup mais, à la première occasion, c’est Karolina Pliskova qui a saisi sa chance d’égaliser à une manche partout. La dernière manche a commencé comme la précédente s’est terminée, par un échange de jeux de service perdus. Un scenario qui s’est alors reproduit mais, en fin de compte, c’est la Tchèque qui a su faire la différence. Menant cinq jeux à trois après un break blanc, c’est à sa première balle de match que la 15eme mondiale a conclu la rencontre (1-6, 7-6, 6-3 en 2h15’). Face à Amanda Anisimova, tombeuse d’Ashlyn Krueger (6-2, 7-6 en 1h17’), Karolina Pliskova devra élever son niveau de jeu.