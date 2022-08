WTA - San José : Gauff expéditive, Osaka lâche un set

Elle n'avait visiblement pas de temps à perdre. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Américaine Cori Gauff, 11eme joueuse mondiale et tête de série n°6, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de San José aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire expéditive contre l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 52eme joueuse mondiale, en deux sets (6-1, 6-0) et 55 petites minutes de jeu. Dans la première manche, l'Ukrainienne a été breakée d'entrée. Avant de céder un deuxième et dernier service, au pire des moments, soit à 4-1. Dans la foulée, l'Américaine s'y est reprise à deux fois, mais elle est parvenue à conclure et empocher cette première manche (6-1).

Osaka n'avait plus joué depuis Roland-Garros

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Cori Gauff a donc infligé une roue de bicyclette à son adversaire du jour, même si elle a dû, à deux reprises, s'y reprendre à deux fois pour breaker, d'abord d'entrée puis à 4-0. La mieux classée des deux n'a donc pas tremblé, lorsqu'elle a dû, d'entrée, sauver une balle de débreak, puis au moment de conclure cette rencontre, sur sa première balle de match (6-0). Qualification également pour la Japonaise Naomi Osaka, 41eme joueuse mondiale, contre la Chinoise Qinweng Zheng, 51eme joueuse mondiale, en trois sets (6-4, 3-6, 6-1) et 2h05 de jeu. La Japonaise, lauréate de quatre titres du Grand Chelem, restait sur un premier tour perdu à Roland-Garros, le 23 mai dernier. Pas épargnée par les blessures ces derniers temps, Naomi Osaka tente donc de se relancer, en cette année 2022.