WTA - Saint-Pétersbourg : Gasparyan abandonne et laisse à Kasatkina son deuxième titre en 2021

La saison 2021 démarre bien pour Daria Kasatkina. La 61eme mondiale, qui n’avait remporté que deux titres dans sa carrière avant l’entame de cette saison, est parvenue à doubler son total en quelques semaines. Après avoir remporté le Phillip Island Trophy en marge de l’Open d’Australie à Melbourne, la Russe s’est imposée lors de la finale du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg face à sa compatriote Margarita Gasparyan, qui n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. Après avoir sauvé une balle de break d’entrée, Daria Kasatkina a pris le service de son adversaire… avant de céder à son tour. Une séquence de quatre jeux qui s’est conclue par un deuxième break consécutif en faveur de la tête de série numéro 8 du tournoi. Après beaucoup d’incertitude au service, les deux joueuses ont serré le jeu et, à sa troisième opportunité, Daria Kasatkina a remporté la première manche.

Le dos de Gasparyan a dit « stop »

Un début de match qui a surtout été marqué par l’intervention, très tôt, du kiné pour Margarita Gasparyan. La 126eme mondiale s’est plaint du bas du dos mais a tout fait pour défendre ses chances durant le premier set. Mais, à l’entame de la deuxième manche, la donne a changé. Daria Kasatkina a profité des difficultés de son adversaire pour breaker dès le premier jeu mais, au courage, Margarita Gasparyan a répondu en revenant immédiatement à hauteur. Toutefois, un deuxième break consécutif pour Daria Kasatkina a convaincu la Russe de jeter l’éponge, n’étant plus en mesure de défendre ses chances (6-3, 2-1 en 55 minutes). Un quatrième titre en carrière pour la native de Togliatti qui va lui permettre de revenir dans le Top 50 mondial quand son infortunée adversaire va renouer avec le Top 100 ce lundi.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur intérieur, 473 118€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Finale

Kasatkina (RUS, n°8) bat Gasparyan (RUS, WC) : 6-3, 2-1 abandon



Demi-finales

Gasparyan (RUS, WC) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-3, 7-6 (9)

Kasatkina (RUS, n°8) bat Kuznetsova (RUS, n°4) : 1-6, 6-0, 6-2



Quarts de finale

Gasparyan (RUS, WC) bat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-2, 7-5

Zvonareva (RUS, WC) bat Gasanova (RUS, Q) : 6-3; 6-1

Kuznetsova (RUS, n°4) bat Cristian (ROU, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Kasatkina (RUS, n°8) bat Kudermetova (RUS, n°2) : 1-6, 6-1, 6-2



Huitièmes de finale

Alexandrova (RUS, n°1) bat Martincova (RTC) : 6-3, 6-4

Gasparyan (RUS, WC) bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4

Zvonareva (RUS, WC) bat Ferro (FRA, n°3) : 6-7 (8), 7-5, 7-6 (2)

Gasanova (RUS, Q) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°5) : 1-6, 7-6 (8), 7-6 (4)



Cristian (ROU, Q) bat Ostapenko (LET, n°6) : 6-3, 7-6 (9)

Kuznetsova (RUS, n°4) bat Wang (CHN, Q) : 6-1, 7-5

Kasatkina (RUS, n°8) bat Sasnovich (BIE) : 5-7, 6-3, 7-6 (2)

Kudermetova (RUS, n°2) bat Rakhimova (RUS, Q) : 7-5, 3-6, 7-6 (5)



1er tour

Alexandrova (RUS, n°1) - Bye

Martincova (RTC) bat Voegele (SUI) : 6-0, 4-6, 6-4

Siniakova (RTC) bat Flipkens (BEL) : 6-1, 6-2

Gasparyan (RUS, WC) bat Mladenovic (FRA, n°7) : 6-7 (1), 6-1, 6-1



Ferro (FRA, n°3) - Bye

Zvonareva (RUS, WC) bat Rodionova (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Gasanova (RUS, Q) bat Zavatska (UKR) : 6-2, 6-7 (6), 7-5

Pavlyuchenkova (RUS, n°5) bat Buyukakçay (TUR, LL) : 6-4, 6-4



Ostapenko (LET, n°6) bat Badosa (ESP) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU, Q) bat Lapko (BIE) : 6-7 (3), 6-4, 2-1 abandon

Wang (CHN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-1, 5-7, 7-5

Kuznetsova (RUS, n°4) - Bye



Kasatkina (RUS, n°8) bat Tauson (DAN, Q) : 6-4, 7-6 (0)

Sasnovich (BIE) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-2, 6-1

Rakhimova (RUS, Q) bat Mishina (RUS, WC) : 6-1, 6-7 (2), 6-1

Kudermetova (RUS, n°2) - Bye