WTA - ’S-Hertogenbosch : Deuxième titre pour Alexandrova

Alexandrova, deux ans et demi plus tard

Elles n'auront pas le droit de participer à Wimbledon, qui débute dans quinze jours, mais elles ont tout de même décidé de participer à des tournois sur gazon en ce mois de juin. La Biélorusse Aryna Sabalenka (6eme mondiale) et la Russe Ekaterina Alexandrova (30eme) s'affrontaient ce dimanche en finale du tournoi néerlandais de ’S-Hertogenbosch, et c'est la moins bien classée des deux joueuses qui l'a emporté.La première partie de la rencontre a été serrée. Sabalenka a pris le service adverse en premier, à 3-2. Mais Alexandrova n'a eu besoin que d'une seule occasion pour égaliser dès le jeu suivant (4-3). La Biélorusse s'est ensuite procurée deux balles de 5-3, et cela a finalement été le tournant du match.En effet, la Russe les a sauvées et est revenue à 4-4, puis Sabalenka a facilement remporté son jeu de service pour mener 5-4. Mais la n°6 mondiale n'a ensuite plus gagné le moindre jeu !Sabalenka a complètement lâché, perdant son service sur un jeu blanc dès le premier set, puis à 2-0 sur la troisième occasion de la Russe, puis encore à 4-0 sur un jeu blanc. Si bien que le set n'a duré que 28 minutes, et c'est donc un deuxième trophée pour Ekaterina Alexandrova, âgée de 27 ans, après celui glané à Shenzhen au tout début de la saison 2020. Un succès qui va lui faire gagner trois places au classement de ce lundi. Quant à Sabalenka, toujours à la recherche d'un trophée depuis Madrid 2021, elle perd sa deuxième finale en 2022 (après Stuttgart), mais va retrouver la 5eme place mondiale. Les deux joueuses vont désormais prendre la direction du tournoi de Berlin, qui débute lundi.