WTA - Rome : Sabalenka quitte déjà le tournoi, Pegula enchaîne

Aryna Sabalenka n’enchaînera pas à Rome. Victorieuse samedi dernier du tournoi WTA de Madrid, la Biélorusse s’arrête dès les huitièmes de finale dans la capitale italienne. La faute à Cori Gauff qui a su entamer tambour battant la rencontre avec le break dès le premier jeu. Toutefois, la numéro 4 mondiale a su revenir à quatre jeux partout mais l’Américaine, parvenant à remporter les quatre derniers jeux, a fait la course en tête dans cette rencontre. C’est même elle qui, après quatre jeux rondement menés par chacune des deux joueuses, a obtenu les deux premières balles de break de la deuxième manche. Un set qui s’est conclu par un enchaînement de quatre jeux remportés consécutivement pas Cori Gauff qui se qualifie sans coup férir pour les quarts de finale (7-5, 6-3 en 1h30’) mais la marche pourrait être plus haute en vue du dernier carré puisque la tête de série numéro 1 Ashleigh Barty, qui affronte Veronika Kudermetova, pourrait être son adversaire.

Pegula ne s’arrête pas !

Jessica Pegula est sur son petit nuage. Tombeuse ce mercredi de la numéro 2 mondiale Naomi Osaka, l’Américaine se prépare à jouer son premier quart de finale sur terre battue. La 31eme joueuse mondiale est, en effet, venue à bout d’Ekaterina Alexandrova en deux manches. Breakée d’entrée, Jessica Pegula a su répondre et remporter cinq jeux consécutifs pour se mettre en position de servir pour remporter la première manche. Mais cette dernière a alors tremblé et permis à la Russe de réduire son retard. Reprenant ses esprits, l’Américaine a finalement conclu le set sur la mise en jeu de son adversaire. Profitant de son élan, Jessica Pegula a breaké dès le deuxième jeu de la deuxième manche avant d’être emmenée dans une séquence de trois jeux de service perdus consécutivement, qui a permis à Ekaterina Alexandrova de revenir à hauteur. C’est finalement sur le service de son adversaire que Jessica Pegula a conclu la rencontre (6-2, 6-4 en 1h13’). Nadia Podoroska ou Petra Martic sera son adversaire en quarts de finale.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) - Kudermetova (RUS)

Gauff (USA) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 7-5, 6-3

Krejcikova (RTC) - Swiatek (POL, n°15)

Muguruza (ESP, n°12) - Svitolina (UKR, n°5)



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Zvonareva (RUS, Q)

Ostapenko (LET) - Kerber (ALL)

Podoroska (ARG) - Martic (CRO)

Pegula (USA) bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 6-4