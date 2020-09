Garcia d’entrée dans le dur

ROME (Italie, WTA Premier 5, terre battue, 1 692 169€)

Premier tour

Garcia (FRA)

Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Kiki Bertens, Elina Svitolina, Belinda Bencic... Des joueuses qui n’ont pas pris part à l’US Open soit pour blessure, soit par crainte du coronavirus à New York, mais qui seront bien présentes à Rome. En effet, après un premier tournoi à Istanbul, la tournée sur terre battue va véritablement démarrer avec le Premier 5 de Rome. Simona Halep, tête de série numéro 1 pourrait croiser Donna Vekic puis Petra Martic voire Johanna Konta sur son chemin vers une éventuelle finale. Une partie haute du tableau qui accueille également Victoria Azarenka, finaliste de l’US Open et qui retrouvera Venus Williams dès le premier tour, avec Sofia Kenin qui s’annonce au deuxième tour.Seule Française directement engagée dans le tableau principal, Caroline Garcia n’a pas été gâtée par le sort. Celle qui a été éliminée en huitièmes de finale à Istanbul sera opposée à Anett Kontaveit, tête de série numéro 14, pour son entrée en lice avant un potentiel choc face à Elina Svitolina en huitièmes de finale. Une partie de tableau où on retrouve également Karolina Pliskova, tête de série numéro 2 et tenante du titre, qui pourrait retrouver Belinda Bencic en quarts de finale. Un tournoi qui devrait donner le ton de la tournée sur terre battue, qui sera courte sur la route de Roland-Garros.- ByeSevastova (LET) - Paolini (ITA, WC)Giorgi (ITA, WC) - Yastremska (UKR)Anisimova (USA) - Vekic (CRO, n°16)Rybakina (KAZ, n°10) - Alexandrova (RUS)Bouzkova (RTC) - Tomljanovic (AUS)Putintseva (KAZ) - Peterson (SUE)- Bye- ByeAzarenka (BLR, SE) - V.Williams (USA, WC)Kasatkina (RUS, Q) - Zvonareva (RUS, WC)Siniakova (RTC) - Kerber (ALL)Muguruza (ESP, n°9) - Stephens (USA)Jabeur (TUN) - Gauff (USA)Cocciaretto (ITA, WC) - Begu (ROU, Q)- Bye- ByeJuvan (SLO, Q) - Hercog (SLO)Swiatek (POL) - Rus (PBS, Q)Doi (JAP, Q) - Vondrousova (RTC, n°12)Kontaveit (EST, n°14) -Pera (USA) - Kuznetsova (RUS)Pavlyuchenkova (RUS) - Zhang (CHN)- Bye- ByeGoerges (ALL) - Kovinic (MNE)Linette (POL) - Ostapenko (LET)Hsieh (TPE) - Mertens (BEL, n°11)Riske (USA, n°13) - Bolsova (ESP, Q)Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)Strycova (RTC) - Kudermetova (RUS)- Bye