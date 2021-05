Un WTA 1000 en cache un autre. Après Madrid, dont la finale oppose ce samedi Ashleigh Barty à Aryna Sabalenka, les meilleures joueuses du circuit se rendent à Rome (10-16 mai) pour continuer à préparer Roland-Garros. Kiki Bertens (10eme mondiale) est la seule membre du top 10 à ne pas prendre part à l'épreuve. Côté tricolore, Kristina Mladenovic et Alizé Cornet ont passé les qualifications et rejoignent Caroline Garcia, bénéficiaire d'une wild card, dans le tableau principal. La numéro 3 mondiale Simona Halep est la tenante du titre. La Roumaine tentera de rebondir après sa sortie de route dès les huitièmes de finale à Madrid.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Trevisan (ITA, WC) - Shvedova (KAZ)

Garcia (FRA, WC) - Cocciaretto (ITA, WC)

Kudermetova (RUS) - Mertens (BEL, n°14)



Sakkari (GRE, n°17) - Hercog (SLO, Q)

Putintseva (KAZ) - Gauff (USA)

Sorribes Tormo (ESP) - Giorgi (ITA, WC)

Sabalenka (BIE, n°7) - Bye



Kenin (USA, n°4) - Bye

S.Zheng (CHN, WC) - Krejcikova (RTC)

Muchova (RTC) - Keys (USA)

Riske (USA) - Swiatek (POL, n°15)



Muguruza (ESP, n°12) - Pavlyuchenkova (RUS)

Pera (USA, Q) - Zidansek (SLO, Q)

Q.Wang (CHN) - Anisimova (USA)

Svitolina (UKR, n°5) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Bye

Sevastova (LET) - Teichmann (SUI)

McHale (USA, Q) - Zvonareva (RUS, Q)

Linette (POL) - Kvitova (RTC, n°11)



Konta (GBR, n°16) - Ostapenko (LET)

Tomljanovic (AUS, Q) - Vondrousova (RTC)

Kerber (ALL) - Cornet (FRA, Q)

Halep (ROU, n°3) - Bye



S.Williams (USA, n°8) - Bye

Siegemund (ALL, LL) - Podoroska (ARG)

Martic (CRO) - Rogers (USA)

Mladenovic (FRA, LL) - Bencic (SUI, n°10)



Brady (USA, n°13) - S.Zhang (CHN)

Kostyuk (UKR, Q) - Alexandrova (RUS)

Kasatkina (RUS) - Pegula (USA)

Osaka (JAP, n°2) - Bye