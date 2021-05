WTA - Rome : Le premier billet pour les demi-finales revient à Petra Martic

Jessica Pegula s’arrête en quarts de finale. Tombeuse de Naomi Osaka au deuxième tour, l’Américaine a baissé pavillon à l’occasion de son duel avec Petra Martic, qui avait pris le meilleur Kristina Mladenovic au même niveau de la compétition. L’entame de match a été marquée par deux échanges de breaks avec la Croate qui a répondu à l’Américaine puis vice-versa pour retrouver les deux joueuses à trois jeux partout. C’est finalement à l’issue d’un jeu accroché et à sa quatrième balle de break que Petra Martic a fait la différence, remportant dans la foulée le set sur son service. La deuxième manche, pour sa part, n’a vécu qu’un seul échange de breaks avec la Croate qui a pris l’ascendant dans le cinquième jeu pour être rattrapée dans la foulée par Jessica Pegula. Cette dernière a fini par céder, non sans se battre, dans le neuvième jeu, permettant à Petra Martic de valider son billet pour les demi-finales dans la foulée (7-5, 6-4 en 1h41’). Un dernier carré dans lequel elle retrouvera Karolina Pliskova ou Jelena Ostapenko.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Gauff (USA)

Swiatek (POL, n°15) - Svitolina (UKR, n°5)

Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Ostapenko (LET)

Martic (CRO) bat Pegula (USA) : 7-5, 6-4