ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

1er tour

Garcia (FRA, WC)

Cornet (FRA, Q)

Mladenovic (FRA, LL)

Entrée en matière compliquée ce lundi au Foro Italico pour Petra Kvitova. Au sens propre du terme. La Tchèque de retour ce lundi dans les dix premières mondiales (elle est dixième) après son deuxième quart de finale de suite, la semaine dernière à Madrid, a en effetPas du tout dans le rythme, la tête de série numéro 11 de ce WTA 1000 s'est retrouvée très vite menée 3-0 par la Polonaise, qui a finalement empoché le premier set en laissant un jeu seulement à Kvitova. Comme métamorphosée par cette petite humiliation subie dans la première manche face à la 46eme au classement,, menée de nouveau 3-0 dans le dernier set. La Polonaise a résisté un peu mieux que dans le set précédent, mais sans pouvoir pour autant éviter une nouvelle promenade de santé de Kvitova, passée de la nuit au jour durant ce match au scénario des plus décousus.L'Américaine classée au 13eme rang mondial n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-4, 1h17 de jeu) de la Chinoise Shuai Zhang, 41eme au classement. Cette dernière, balayée dans le premier set par la tête de série numéro 13, a bien mené 3-1 dans la deuxième manche, mais Brady a très vite repris les choses en main. Avant de recoller à 4-4 contre une autre Américaine Alison Riske, Swiatek s'était elle aussi retrouvée en difficulté, la 27eme au classement ayant pris le large d'entrée (4-1). La Polonaise qui avait déjoué tous les pronostics l'année dernière à Roland-Garros a ensuite profité, peut-être pour son plus grand plaisir étant donné le début de la partie, de l'abandon de son adversaire. Swiatek menait 5-4 au moment où Riske a jeté l'éponge, après 54 minutes de jeu.- ByeTrevisan (ITA, WC) - Shvedova (KAZ)- Cocciaretto (ITA, WC)Kudermetova (RUS) - Mertens (BEL, n°14)Sakkari (GRE, n°17) - Hercog (SLO, Q)Putintseva (KAZ) - Gauff (USA)Sorribes Tormo (ESP) - Giorgi (ITA, WC)- Bye- ByeS.Zheng (CHN, WC) - Krejcikova (RTC)Muchova (RTC) - Keys (USA)bat Riske (USA) : 5-4, abandonMuguruza (ESP, n°12) - Pavlyuchenkova (RUS)Pera (USA, Q) - Zidansek (SLO, Q)bat Q.Wang (CHN) : 7-5, 6-3- Bye- Byebat Teichmann (SUI) : 3-6, 6-1, 6-3McHale (USA, Q) - Zvonareva (RUS, Q)bat Linette (POL) : 1-6, 6-0, 6-2Konta (GBR, n°16) - Ostapenko (LET)Tomljanovic (AUS, Q) - Vondrousova (RTC)Kerber (ALL) -- Bye- ByeSiegemund (ALL, LL) - Podoroska (ARG)bat Rogers (USA) : 5-7, 6-3, 6-4- Bencic (SUI, n°10)bat S.Zhang (CHN) : 6-1, 6-4bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-3, 6-1Kasatkina (RUS) - Pegula (USA)- Bye