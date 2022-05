WTA - Rabat : Trevisan titrée face à Liu

Et maintenant, Jabeur au 2eme tour de RG ?



RABAT (Maroc, WTA 250, terre battue, 241 815€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Cette fois, Martin Trevisan n'a pas laissé passer sa chance. Si l'Italienne avait été battue par l'Egyptienne Mayar Sherif il y a quelques mois à Karlsruhe pour sa première finale sur le circuit WTA (6-3, 6-2), l'actuelle 85eme mondiale s'est montrée impériale ce samedi en finale à Rabat. Opposée à l'Américaine Claire Liu,Après une entame de rencontre équilibrée, Trevisan a accéléré à partir de 2-2 dans la première manche en inscrivant ensuite quatre jeux de suite pour prendre les commandes au tableau d'affichage. Derrière, si la 92eme au classement WTA a réussi à conserver sa mise en jeu, la suite a été à sens unique pour l'Italienne, qui a enchaîné en empochant les six jeux suivants.Sur la terre battue marocaine, cette dernière était tout simplement trop forte pour l'Américaine et peut donc enfin ouvrir son palmarès à 28 ans. Hormis l'Espagnole Garbine Muguruza au 2eme tour du tournoi à Rabat, la lauréate a semblé intouchable ou presque cette semaine et est récompensée de la meilleure des manières ce samedi., si elle sort la Britannique Harriet Dart (111eme) pour son entrée en lice. De son côté, à Paris, Liu aura fort à faire face à la Slovène Tamara Zidansek, 25eme mondiale et tête de série numéro 24, au 1er tour du deuxième Grand Chelem de la saison.bat Liu (USA) : 6-2, 6-1bat Bronzetti (ITA) : 6-3, 6-3bat Bondar (HON, n°5) : forfaitbat Rus (PBS, n°7) : 7-6 (4), 6-3bat Parrizas Diaz (ESP, n°3) : 6-1, 3-6, 7-6 (5)bat Sharma (AUS) : 6-4, 6-1bat Tomljanovic (AUS, n°2) : 5-1 abandon