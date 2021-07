Kvitova tombe de haut !

Minnen et Stojanovic en huitièmes

PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

1er tour

Le tournoi de Prague a débuté par un petit tremblement de terre.et passée par les qualifications pour pouvoir se hisser dans le grand tableau. La Tchèque, qui était déjà tombée de haut à Wimbledon quinze jours plus tôt en se faisant cueillir d'entrée par l'Américaine Sloane Stephens (70eme),qui n'était pas parvenue à passer le cut en revanche à Wimbledon et Roland-Garros. Sramkova a donné le ton d'emblée face à l'ancienne numéro 2 mondiale et double lauréate sur le gazon londonien en remportant au jeu décisif (7-5) un premier set qui avait vu Kvitova mener 5-4 puis 6-5 face à la Slovaque encore inconnue avant lundi. Inconnue, certes, mais aussi déterminée, et même rejointe à une manche partout par la favorite du tournoi avec Barbora Krejcikova, Sramkova a trouvé la force de repartir au combat, et de sortir victorieuse d'un enchaînement de breaks des deux côtés dans la dernière manche pour rafler la mise à l'arrivée, et signer la sensation de ce début de tournoi.Après la saison sur terre battue et sur gazon, la saison estivale sur dur débute cette semaine du côté de Prague pour les joueuses de la WTA. Et Greetje Minnen (122eme), tête de série n°9 du tournoi tchèque, est la première joueuse à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale.Minnen a déroulé dans le premier et le dernier set, avec cinq breaks réussis, mais avait été accrochée dans le deuxième, où l'Italienne lui avait pris son service à 2-2 et 4-2. Cela n'a pas empêché la Belge de se qualifier, et elle pourrait affronter au tour suivant la surprenante gagnante du tournoi de Hambourg, Elena-Gabriela Ruse. La tête de série n°7 Nina Stojanovic (90eme) s'est qualifiée également, en venant à bout de Vitalia Diachenko sur le score de 6-7, 6-1, 6-3 en 2h26. Malgré ses 10 doubles-fautes (11 pour son adversaire), la Serbe n'a perdu qu'une seule fois son service, à 3-2 dans le premier set. Un break à 1-0 et 3-0 dans le deuxième et à 2-2 dans le troisième lui ont permis de l'emporter.bat Kvitova (RTC, n°1) : 7-6 (5), 3-6, 6-4Barthel (ALL) - Kuzmova (SLQ, WC)bat Cabrera (AUS) : 3-6, 6-2, 6-2Murray Sharan (GBR) - Martincova (RTC, n°8)Bouzkova (RTC, n°4) - Sanders (AUS)Radwanska (POL, Q) - Parrizas Diaz (ESP)Ruse (ROU) - Havlickova (RTC, WC)bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-0, 4-6, 6-1bat Diatchenko (RUS) : 6-7 (5), 6-1, 6-3bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 2-6, 6-3Kung (SUI) - Wang (CHN)Perrin (SUI, Q) - Vondrousova (RTC, n°3)Siniakova (RTC, n°5) - Burrage (GBR, Q)Inglis (AUS) - Smitkova (RTC)Bains (GBR, Q) - Bonaventure (BEL)Shinikova (BUL, Q) - Krejcikova (RTC, n°2)