WTA - Prague : Krejcikova brille sur toutes les surfaces

PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

Demi-finales



Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Après avoir remporté les tournois de Strasbourg et de Roland-Garros sur terre puis disputé les huitièmes de finale à Wimbledon sur gazon, Barbora Krejcikova brille également sur dur, à Prague, où la Tchèque disputera les demi-finales samedi.Elle l'a breakée à cinq reprises et n'a perdu que trois points sur son service dans la deuxième manche. Prochaine adversaire : la Chinoise Xinyu Wang, 147eme mondiale. Dans le haut du tableau, une autre Tchèque disputera les demi-finales, en la personne de Tereza Martincova, tête de série n°8, qui a dominé Viktoria Kuzmova 6-2, 6-2 en 1h07, en remportant les quatre derniers jeux du premier set et les six derniers du deuxième. Elle affrontera la tête de série n°9 Greetje Minnen, tombeuse de Storm Sanders sur le score de 6-2, 6-1 en 1h06 dans un match à sens unique où elle a seulement perdu son service dans le premier jeu du deuxième set.Martincova (RTC, n°8) - Minnen (BEL, n°9)Wang (CHN) - Krejcikova (RTC, n°2)bat Kuzmova (SLQ, WC) : 6-2, 6-2bat Sanders (AUS) : 6-2, 6-1bat Min (USA) : 6-3, 6-3bat Siniakova (RTC, n°5) : 6-3, 6-0bat Sramkova (SLQ, Q) : 6-4, 7-5bat Muhammad (USA, Q) : 6-3, 6-4bat Parrizas Diaz (ESP) : 4-6, 6-3, 6-1bat Gasanova (RUS, LL) : 6-3, 7-6 (3)bat Stojanovic (SER, n°7) : 3-6, 6-1, 6-4bat Liang (TAI, LL) : 3-6, 7-5, 6-1bat Smitkova (RTC) : 2-6, 7-6 (3), 6-3bat Bonaventure (BEL) : 7-6 (2), 6-4bat Kvitova (RTC, n°1) : 7-6 (5), 3-6, 6-4bat Barthel (ALL) : 2-6, 6-4, 6-3bat Cabrera (AUS) : 3-6, 6-2, 6-2bat Murray Sharan (GBR) : 6-1, 6-4bat Bouzkova (RTC, n°4) : 3-6, 6-4, 6-2bat Radwanska (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-1bat Havlickova (RTC, WC) : 6-2, 4-6, 6-4bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-0, 4-6, 6-1bat Diatchenko (RUS) : 6-7 (5), 6-1, 6-3bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 2-6, 6-3bat Kung (SUI) : 6-2, 6-2bat Perrin (SUI, Q) : 6-3, 6-4bat Burrage (GBR, Q) : 6-0, 6-4bat Inglis (AUS) : 6-2, 6-2bat Bains (GBR, Q) : 6-3, 6-2bat Shinikova (BUL, Q) : 6-2, 6-3