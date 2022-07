WTA - Prague : Kontaveit sera bien en quarts de finale

Anett Kontaveit assume son statut à Prague. L’Estonienne, numéro 2 mondiale, sera bien au rendez-vous des quarts de finale à Prague, premier tournoi sur dur en amont de l’US Open. Opposée à la locale de l’étape Lucie Havlickova, la tête de série numéro 1 a mis d’entrée la pression sur son adversaire. Après avoir échoué à faire le break d’entrée, Anett Kontaveit l’a obtenu sur un jeu blanc et a pu prendre un avantage qui s’est avéré définitif dans cette première manche. En effet, jamais la 787eme joueuse mondiale a été en mesure de créer le doute dans l’esprit de l’Estonienne qui, à sa deuxième balle de set, a confirmé au tableau d’affichage l’avantage pris dans le jeu. Un ascendant qui a été renforcé quand Anett Kontaveit a pris d’entrée de deuxième manche le service de Lucie Havlickova. Toutefois, la Tchèque a su réagir dans la foulée et, sur sa toute première occasion de prendre le service de la numéro 2 mondiale dans cette rencontre, a égalisé à un jeu partout. Mais, après avoir résisté et écarté trois nouvelles balles de break, la native de Prague a fini par céder. A l’issue d’une série de quatre jeux remportés consécutivement, non sans effacer en route une dernière balle de débreak, Anett Kontaveit a mis un terme au match à la première occasion (6-4, 6-3 en 1h14’). L’Estonienne retrouvera pour une place en demi-finale la tête de série numéro 7 Anastasia Potapova, tombeuse de la Chinoise Lin Zhu en deux sets (6-4, 7-6 en 1h42’).