Il n'y aura pas de doublé Palerme - Prague pour Fiona Ferro ! La joueuse française, victorieuse du tournoi de reprise italien dimanche et désormais 44eme joueuse mondiale (le meilleur classement de sa carrière) a préféré renoncer au tournoi tchèque, car elle souffre d'une côte. Ferro, qui aurait pu devenir n°1 française au détriment de Kristina Mladenovic en cas de bonne performance sur la terre tchèque, devait affronter l'Espagnole Aliona Bolsova au premier tour. Un premier tour qui a vu l'élimination, ce mardi, de la tête de série n°9 Anastasija Sevastova. La Lettone, 43eme mondiale, a subi la loi de la Roumaine Irina Begu : 6-2, 6-2 en 1h02, dans un match où elle a perdu six fois son service. C'est déjà la deuxième tête de série qui disparaît, après Veronika Kudermetova (n°8) lundi, lors d'une journée où un seul match a pu aller à son terme en raison de la pluie. Un peu plus tard, une troisième tête de série a pris la porte : Anastasia Pavlyuchenkova. La 30eme joueuse mondiale s'est inclinée contre la Néerlandaise Arantxa Rus, sur le score de 7-5, 6-2 en 1h46. Rus a mené 5-1 dans le premier set, mais la Russe est revenue à 5-5, avant de se faire breaker au dernier moment. Dans le deuxième, la 70eme mondiale n'a laissé aucune chance à Pavlyuchenkova, en la breakant à 3-2 et 5-2 et en se montrant solide sur sa mise en jeu.

Ça passe pour Martic et Mertens

Tout s'est bien passé en revanche pour la tête de série n°2, Petra Martic. La 14eme joueuse mondiale, demi-finaliste à Palerme, a dominé la Russe Varvara Gracheva (101eme) sur le score de 7-6, 6-3 en 1h48. La Croate a mené 3-1 dans les deux sets, avant de perdre son service d'avance. Dans la première manche, elle a dû attendre le tie-break, remporté, 7-2, pour faire à nouveau la différence, alors que la deuxième, elle a rebreaké dans la foulée pour mener 4-2 et s'imposer. Tête de série n°3, Elise Mertens a eu plus de mal à franchir ce premier tour, et a eu besoin de 2h42 pour se défaire de Jasmine Paolini, 95eme mondiale : 7-5, 4-6, 6-3. Irrégulière au service (4 aces, 6 doubles-fautes, 60% de premières balles), la Belge a remporté la première manche sur sa quatrième balle de set, puis elle a perdu la deuxième en se faisant breaker à deux reprises, avant d'accélérer en fin de match pour s'imposer, en passant de 2-2 à 6-3 en quelques minutes.

Halep s'est employée, Alexandrova et Strycova passent à la trappe

Pour sa rentrée, Simona Halep ne s'est clairement pas facilité la tâche. Ce mardi, la Roumaine, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA International de Prague, en République tchèque, disputé sur terre battue, en battant la Slovène Polona Hercog, 46eme joueuse mondiale, en trois manches (6-1, 1-6, 7-6 (3)) et 2h32 de jeu. Dès la première manche, la Roumaine est donc partie tambour battant, en s'emparant de l'intégralité des mises en jeu de son adversaire, non sans avoir cédé l'un de ses services au passage (6-1). Impressionnante dans la première manche, Simona Halep est alors devenue méconnaissable dans la deuxième. Malgré pourtant un break d'entrée, la 2eme joueuse mondiale a alors ensuite cédé les six derniers jeux (1-6). Enfin, la dernière manche, plus âprement disputée, s'est conclue au tie break. Avant, les deux joueuses avaient cédé leurs services à deux reprises chacune. De plus, avant le jeu décisif, la tête de série n°1 s'est procurée pas moins de six balles de match, avant de conclure donc sur la septième (7-6 (3)). De son côté, la Russe Ekaterina Alexandrova, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°5, a eu moins de chances, contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 139eme joueuse mondiale et issue des qualifications (6-2, 6-4 en 1h16 de jeu). C'est également terminé pour la Tchèque Barbora Strycova, 31eme joueuse mondiale et tête de série n°7, battue par l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 84eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (3), 6-1) et 2h04 de jeu.



PRAGUE (République tchèque, terre battue, WTA International, 191 282€)

Tenante du titre : Jil Teichmann (SUI)



Premier tour

Halep (ROU, n°1) bat Hercog (SLO) : 6-1, 1-6, 7-6 (3)

Krejcikova (RTC, WC) bat Tig (ROU) : 6-4, 6-3

Frech (POL, LL) bat Ruse (ROU, Q) : 7-6 (8), 6-3

Rus (PBS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-5, 6-2



Begu (ROU) bat Sevastova (LET, n°9) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) - Kung (SUI, LL)

Siegemund (ALL) - Sherif (EGY, Q)

Sorribes Tormo (ESP) bat Strycova (RTC, n°7) : 7-6 (3), 6-1



Bouchard (CAN, WC) bat Kudermetova (RUS, n°8) : 6-0, 6-3

Zidansek (SLO) - Siniakova (RTC)

Giorgi (ITA) bat Kostyuk (UKR, Q) : 4-6, 6-2, 7-6 (4)

Mertens (BEL, n°3) bat Paolini (ITA) : 7-5, 4-6, 6-3



Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-2, 6-4

Bogdan (ROU) bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-1

Kr.Pliskova (RTC) bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-2, 7-5

Martic (CRO, n°2) bat Gracheva (RUS) : 7-6 (2), 6-3