WTA - Portoroz : Un quatrième quart pour Mladenovic

Kristina Mladenovic va-t-elle enfin rallier le dernier carré d'un tournoi cette année ? Rien n'est certain, mais la Française a franchi une marche importante ce mercredi, en ralliant les quarts de finale à Portoroz (Slovénie), pour la quatrième fois de la saison après Lyon, Nottingham et Chicago. La n°68 mondiale s'est débarrassée de la n°82, Ana Konjuh, sur le score de 6-0, 6-4 en 1h21. "Kiki" a réussi un premier set parfait, infligeant son deuxième 6-0 de la saison (après celui contre Schmiedlova au premier tour de Roland-Garros), avec notamment 85% de premières balles et une seule balle de set à sauver. Elle a même enchaîné avec un break d'entrée de deuxième manche pour mener 3-1. La Croate a fini par se réveiller et a égalisé à 3-3, et les deux joueuses ne sont pas parvenues à garder leur service jusqu'à 5-4 pour Mladenovic, qui a réussi à conclure sans trop trembler à 40-30 sur sa mise en jeu. Voilà une victoire qui va lui permettre de gagner quatre places au prochain classement WTA et d'affronter Alison Riske ou Viktoria Kuzmova au tour suivant.



PORTOROZ (Slovénie, WTA 250, dur extérieur, 199 174€)

Tenante du titre (en 2010) : Anna Chakvetadze (RUS)



Huitièmes de finale

Juvan (SLO) - Krunic (SER, Q)

Kalinina (UKR) - Zidansek (SLO, n°5)

Riske (USA, n°3) - Kuzmova (SLQ, Q)

Mladenovic (FRA) bat Konjuh (CRO) : 6-0, 6-4



Paolini (ITA) - Kalinskaya (RUS)

Martincova (RTC) - Cirstea (ROU, n°4)

Bronzetti (ITA, Q) bat Pera (USA) : 2-6, 6-3, 6-3

Boulter (GBR, Q) - Putintseva (KAZ, n°2)



Premier tour

Juvan (SLO) bat Martic (CRO, n°1) : 6-3, 6-4

Krunic (SER, Q) bat Falkner (SLO) : 6-3, 6-1

Kalinina (UKR) bat Errani (ITA) : 7-6 (3), 6-2

Zidansek (SLO, n°5) bat Ferrando (ITA, Q) : 6-1, 6-1



Riske (USA, n°3) bat Lovric (SLO) : 7-5, 6-3

Kuzmova (SLQ, Q) bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-2, 6-3

Mladenovic (FRA) bat Radisic (SLO) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO) bat Vekic (CRO, n°8) : 0-6, 6-3, 6-2



Paolini (ITA) bat Yastremska (UKR, n°6) : 7-6 (5), 4-1 abandon

Kalinskaya (RUS) bat Kovinic (MNE) : 6-0, 6-4

Martincova (RTC) bat Kucova (SLQ) : 6-4, 6-1

Cirstea (ROU, n°4) bat Watson (GBR) : 6-1, 6-3



Bronzetti (ITA, Q) bat Peterson (SUE, n°7) : 6-3, 6-3

Pera (USA) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-3

Boulter (GBR, Q) bat Zavatska (UKR) : 7-5, 6-3

Putintseva (KAZ, n°2) bat Cristian (ROU) : 6-4, 6-4