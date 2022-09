WTA - Portoroz : Siniakova domine Paolini et rejoint les demi-finales

Katerina Siniakova va devoir enchaîner. La Tchèque s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA de Portoroz et affrontera plus tard ce samedi Anna-Lena Friedsam pour une place en finale. Pour cela, la 82eme mondiale a pris le meilleur sur Jasmine Paolini dans un match accroché. Si l’entame de match a vu les deux joueuses tenir leur service, une séquence de trois breaks consécutifs a permis à Katerina Siniakova de prendre l’avantage pour mener trois jeux à deux. Sur sa lancée, la Tchèque a tenu son engagement mais également pris une troisième fois le service de son adversaire. A la première balle de set, Katerina Siniakova a pris l’ascendant dans ce quart de finale. La deuxième manche a vu son départ ressembler à celui de la première sauf que c’est Jasmine Paolini qui a tiré le meilleur d’une série de trois jeux perdus par celle qui était au service. Confirmant son deuxième break, l’Italienne a mené cinq jeux à deux mais a alors eu du mal à conclure le set sur son service. En effet, elle a dû écarter quatre balles de break avant de parvenir à ses fins et de relancer la rencontre. Une dernière manche qui a tout d’abord vu chacune des deux joueuses avoir une séquence de trois jeux remportés d’affilée avant de se neutraliser jusqu’au jeu décisif. Un tiebreak longtemps indécis mais qui s’est conclu sur une série de quatre points remportés par Katerina Siniakova, qui a scellé le sort de la rencontre à sa première balle de match (6-2, 3-6, 7-6 en 2h36’).