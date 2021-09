Making her mark 👋



Putintseva tient son rang



Into her maiden Tour semifinal ✨

PORTOROZ (Slovénie, WTA 250, dur extérieur, 199 174€)

Quarts de finale



Mladenovic (FRA)

Huitièmes de finale

Mladenovic (FRA)

Premier tour

Mladenovic (FRA)

Ferro (FRA)

Après une journée de jeudi perturbée par la pluie, les rencontres ont pu se dérouler normalement ce vendredi du côté de Portoroz en Slovénie. Et Kristina Mladenovic n'est pas parvenue à se qualifier pour sa première demi-finale de la saison."Kiki" a pourtant mené 2-0 d'entrée de match, avant de perdre cinq jeux de suite. Et au moment où elle servait pour revenir à 5-5, elle a de nouveau perdu sa mise en jeu, et donc le premier set. Dans le deuxième, c'est Riske qui a mené 2-0, et la Française a réussi à débreaker (2-1), mais elle a ensuite perdu le fil, et quatre jeux d'affilée, et c'est donc l'Américaine qui rallie le dernier carré, où elle affrontera une Slovène, Tamara Zidansek ou Kaja Juvan. On retrouvera Mladenovic dans dix jours à Noursoultan, puis début octobre à Indian Wells.Le premier des quarts de finale au programme a été remporté par la tête de série n°2, Yulia Putintseva, face à la qualifiée Lucia BronzettiMenée 3-0, la n°44 mondiale a enchaîné six jeux pour empocher le premier set, puis a remporté le deuxième en breakant à 1-1 et 3-1, avant de conclure sur deux jeux blancs. En demi-finale, Putintseva sera opposée à une autre Italienne, Jasmine Paolini.Paolini a remporté le premier set en réussissant le break décisif à 5-4, puis a enchaîné en menant 3-0 dans le deuxième. Mais Cirstea s'est réveillée en remportant six des sept jeux suivants pour égaliser à une manche partout. Avant de s'écrouler dans la dernière manche, où l'Italienne a breaké deux fois pour rallier le dernier carré.Juvan (SLO) - Zidansek (SLO, n°5)bat: 6-4, 6-1bat Cirstea (ROU, n°4) : 6-4, 4-6, 6-1bat Bronzetti (ITA, Q) : 6-3, 6-2bat Krunic (SER, Q) : 7-6 (1), 6-4bat Kalinina (UKR) : forfaitbat Kuzmova (SLQ, Q) : 3-6, 6-3, 6-3bat Konjuh (CRO) : 6-0, 6-4bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 6-2bat Martincova (RTC) : 7-5, 6-2bat Pera (USA) : 2-6, 6-3, 6-3bat Boulter (GBR, Q) : 6-3, 6-1bat Martic (CRO, n°1) : 6-3, 6-4bat Falkner (SLO) : 6-3, 6-1bat Errani (ITA) : 7-6 (3), 6-2bat Ferrando (ITA, Q) : 6-1, 6-1bat Lovric (SLO) : 7-5, 6-3bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-2, 6-3bat Radisic (SLO) : 4-6, 6-1, 6-2bat Vekic (CRO, n°8) : 0-6, 6-3, 6-2bat Yastremska (UKR, n°6) : 7-6 (5), 4-1 abandonbat Kovinic (MNE) : 6-0, 6-4bat Kucova (SLQ) : 6-4, 6-1bat Watson (GBR) : 6-1, 6-3bat Peterson (SUE, n°7) : 6-3, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Zavatska (UKR) : 7-5, 6-3bat Cristian (ROU) : 6-4, 6-4