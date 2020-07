WTA - Pierce : "On m'a dit que je frappais plus fort que Serena"

🎾 #TennisExtra

Mary Pierce, réputée pour sa lourde frappe de balle dans les années 1990 et 2000, fait une révélation : « Quelqu'un qui a joué à la fois contre moi et contre Serena Williams m'a dit que je frappais peut-être encore plus fort qu'elle. Je me suis dit que c'était impossible, je l'ai moi aussi affrontée et je sais ce que c'est ! Si c'est le cas, c'est impressionnant. » Invitée par beIN Sports à évoquer Wimbledon, qui aurait normalement dû se tenir à partir de cette semaine,, en tout cas au départ de sa carrière.« Au début, je n'aimais pas du tout, puis j'ai appris à varier la tactique et j'ai fini par apprécier, en gagnant le double mixte en 2005 et j'étais très fière. Ce n'était pas facile de retourner les premiers services des hommes sur gazon, mais j'aimais le challenge. Mon jeu était basé sur la force et la puissance, c'est vrai qu'à la base je me sentais encore plus lente sur herbe, avec ces rebonds différents qui allaient beaucoup plus vite et plus bas. J'aime avoir le temps de préparer, je me sentais pressée. Après j'ai changé et j'ai aimé. » Pour elle,, même si elle cite également Venus Williams.