WTA : Pavlyuchenkova pas avant mai

La tuile pour Anastasia Pavlyuchenkova ! La Russe de 30 ans, 14eme joueuse mondiale, a annoncé ce mardi qu’elle serait absente pendant environ dix semaines. La raison ? Une blessure au genou. La finaliste du dernier Roland-Garros vit un début de saison galère, avec un test positif au covid en fin d’année, suivi d’une élimination au troisième tour de l’Open d’Australie par Sorana Cirstea, pour le seul tournoi qu’elle a disputé en 2022. On ne reverra donc pas la Russe avant début mai, et elle manquera les gros tournois d’Indian Wells et Miami en mars, et le début de la saison sur terre battue (Charleston, Stuttgart, Madrid notamment).

Pavlyuchenkova "pas entièrement satisfaite du travail des kinés"

« Il s'agit d'une maladie professionnelle des joueurs de tennis. A cause de la course au classement, tous les tournois nous paraissent importants, il est difficile de s'arrêter et de faire une pause, a-t-elle confié à un site sportif russe. Mon genou me fait mal depuis un an et demi maintenant. J'ai joué avec la douleur, j'ai constamment pris des analgésiques. Ce n'est pas un reproche, mais je ne suis pas entièrement satisfaite du travail de mes kinésithérapeutes, qui m'accompagnaient lors des tournois. Ils n'ont pas pris le problème au sérieux. Il a fallu longtemps pour m'obliger à faire une IRM. Mais la saison dernière a été très mouvementée. Roland Garros, Wimbledon, les JO... J'ai décidé de m’arrêter à la fin de l'année, et après des vacances et une série de procédures de récupération, il m'a semblé que cela devenait plus facile. Mais ensuite j'ai contracté le coronavirus, raté deux tournois en Australie, et à l'Open d'Australie, la douleur est malheureusement revenue. Avant le tournoi de Saint-Pétersbourg, j'ai encore fait une IRM, qui a montré un ischio-jambier déchiré. Dieu merci, la rupture a été évitée et je n'aurai pas besoin de chirurgie. »