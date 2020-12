WTA : Pas de stades pleins avant 2022 selon le patron du tennis féminin

La pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, n'en finit plus de bouleverser ainsi également l'ensemble du sport mondial. Si les différentes compétitions sportives ont toutefois pu progressivement reprendre à travers la planète, les athlètes sont très souvent contraints de se produire dans des enceintes vides ou alors que très peu remplies. Et pour certains, cette situation risque encore de durer quelque peu. En effet, c'est ce que Steve Simon, le patron du tennis féminin, a déclaré dans une interview accordée à Ubitennis.

« Un retour à la normale ? Cela prendra du temps »

Au sujet d'un éventuel futur retour à la normale, le Président directeur général de la WTA, en poste depuis l'année 2015, a ainsi notamment déclaré : « Cela prendra du temps, nous avons traversé des moments difficiles et les tournois devront continuer à survivre sans fans dans les tribunes ou avec une capacité limitée. Cela réduira les gains. C’est ce qu’ont fait les tournois qui ont été disputés en 2020. Ils l’ont fait pour atténuer les pertes, pas pour gagner de l’argent. Je donne tout le crédit aux tournois qui ont fait le choix de continuer malgré les obstacles et aux joueurs de tennis, très compréhensifs avec les réductions d’argent obligatoires. Nous devons maintenir la structure des tournois et assurer la viabilité financière du modèle. Très probablement, nous ne verrons pas de stades pleins jusqu’à la fin de 2021, même si cela ne se produira probablement pas avant 2022. » En attendant, la saison 2020 de tennis, forcément moins longue que prévue, en raison du Covid-19, est désormais achevée. Les différents acteurs des circuits ATP et WTA se donnent désormais rendez-vous dans quelques semaines seulement pour le début de la saison 2021.