WTA - Parme : Sherif débloque son palmarès

Simply Incredible ⭐️

🇪🇬 Mayar Sheriff pulls double duty to win her first career title with a 7-5, 6-3 victory over Sakkari!#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/0FFJtjP88O



— wta (@WTA) October 1, 2022

Sherif a su faire céder Sakkari

Mayar Sherif débloque son palmarès ! Après un échec en finale l’an passé à Cluj-Napoca, l’Egyptienne a créé la surprise ce samedi pour remporter le titre à Parme aux dépens de Maria Sakkari, tête de série numéro 1, quelques heures après les demi-finales. Si la Grecque a pris le meilleur départ avec le break acquis dès le premier jeu, elle n’a pas pu le conserver très longtemps. En effet, à l’issue d’une séquence de trois jeux de service perdus, Mayar Sherif a pu égaliser à trois jeux partout. Ne se laissant pas abattre, Maria Sakkari a repris l’ascendant afin de servir pour le gain de la première manche mais la numéro 7 mondiale n’y est jamais parvenue. En effet, l’Egyptienne a alors aligné trois jeux de suite, dont deux remportés sur le service de la tête de série numéro 1 pour remporter la première manche dès que l’occasion s’est présentée.Le deuxième set a démarré d’une manière identique au premier. En effet, Maria Sakkari a pris d’entrée le service de Mayar Sherif avant de défendre bec et ongles ce break d’avance. Mais, après avoir échoué à quatre reprises, la 74eme joueuse mondiale a su effacer son retard sur le deuxième passage au service de la Grecque. Les deux joueuses se sont rendu coup pour coup dans une fin de set tendue. Maria Sakkari a cru que le septième jeu allait tourner en sa faveur mais ses deux balles de break n’ont pas été converties. Mayar Sherif, quant à elle, a fait céder son adversaire à la troisième occasion. Menant alors cinq jeux à trois et servant pour le gain du titre, l’Egyptienne a manqué sa première balle de match mais la deuxième a été la bonne (7-5, 6-3 en 1h37’). Si elle a récemment brillé sur le circuit secondaire de la WTA, Mayar Sherif entre dans la cour des grandes et va réintégrer le Top 50 au classement dès ce lundi.