WTA - Parme : S.Williams n'est plus fanny sur terre

PARME (Italie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

1er tour

Garcia (FRA, n°8)

Serena Williams n'avait pas prévu de participer au tournoi de Parme, mais se présenter à Roland-Garros dans deux semaines sans la moindre victoire sur terre battue lui semblait risqué. L'Américaine, battue d'entrée à Rome la semaine passée par Nadia Podoroska, a donc demandé une wild-card (tout comme sa soeur), et les organisateurs ont évidemment accepté sa requête. Tête de série n°1, elle affrontait ce lundi l'Italienne Lisa Pigato, 572eme mondiale, et la femme aux 23 tournois du Grand Chelem n'est pas tombée dans le piège.Auteure de 6 aces, aucune double-faute et 62% de premières balles, Serena Williams a certes perdu son service d'entrée de jeu, mais elle a pris deux fois celui de son adversaire dans la foulée pour empocher la première manche. Dans la deuxième, deux nouveaux breaks à 1-1 et 3-1 lui ont permis de s'imposer sans trembler, et s'offrir un deuxième tour contre la Tchèque Katerina Siniakova.bat Pigato (ITA, Q) : 6-3, 6-2bat Tauson (DAN) : 6-1, 6-3Friedsam (ALL, Q) - Golubic (SUI)Ormaechea (ARG, Q) -Gauff (USA, n°3) - Kanepi (EST)Giorgi (ITA) - McHale (USA)Schmiedlova (SLQ, Q) - V.Williams (USA)bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1Sorribes Tormo (ESP, n°7) - Pera (USA)Bogdan (ROU) - Errani (ITA)bat McNally (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4bat Hsieh (TPE) : 6-4, 6-3bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-1bat Hibino (JAP) : 7-5, 7-6 (5)Gatto-Monticone - Samsonova (RUS, LL)Gracheva (RUS) - Martic (CRO, n°2)