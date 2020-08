Giorgi est venue à bout de Yastremska à... 1h30 du matin !

Martic et Kontaveit ont eu du mal

PALERME (Italie, WTA International, terre battue extérieure, 163 103€)

Demi-finales

Ferro (FRA)

Quarts de finale

Ferro (FRA)

Huitièmes de finale

Ferro (FRA)

Dodin (FRA, LL) : 6-2, 6-4

Premier tour

Mladenovic (FRA)

Ferro (FRA)

Dodin (FRA, LL)

Victorieuse de l’ensemble de ses matchs sur les étapes du Challenge Elite FFT auxquelles elle a participé au mois de juillet,. Opposée à la locale de l’étape, Sara Errani, la Tricolore a manqué son début de match en se faisant breaker d’entrée. Mais, accrocheuse, Fiona Ferro a su remonter à chaque fois que l’Italienne a trouvé une faille dans son jeu de service. Un break sur un jeu blanc lui a offert la première manche. Un retournement de situation qui a visiblement atteint la 167eme mondiale, qui a cédé les quatre premiers jeux d’une deuxième manche où elle a constamment été breakée.Pour une place en finale, Fiona Ferro affrontera ce samedi Camila Giorgi.L'Italienne a en effet rejoint la jeune Française dans le dernier carré à... 1h30 du matin à l'issue d'un âpre combat (4-6, 7-6, 6-3) qui lui a permis de s'offrir Dayana Yastremska, 25eme au classement mondial. Giorgi, qui apparaît beaucoup plus bas dans la hiérarchie (elle est 89eme), est pourtant passée tout près de la défaite. A 5-4 dans la deuxième manche, l'Ukrainienne, qui menait alors un set à rien, s'est en effet procuré deux balles de match sur sa mise en jeu, que l'Italienne a effacées pour finalement recoller à l'issue d'un jeu décisif très disputé lui aussi (7-5 pour Giorgi). Émoussée, Yastresmka a ensuite tenu jusqu'à 3-3, avant de concéder deux breaks consécutifs, dont le dernier synonyme d'exploit pour l'ex-blonde devenue brune. La régionale de l'étape devrait toutefois avoir du mal à défendre correctement ses chances devant Ferro après une telle lutte et si peu de sommeil.Avec A.C. Tête de série numéro 1 de l’épreuve qui signe le redémarrage du circuit professionnel féminin, la Croate a toutefois connu bien des difficultés à prendre le meilleur sur Aliaksandra Sasnovich. La Biélorusse, 119eme joueuse mondiale, a fait mieux que résister en début de match, manquant deux balles de break avant de prendre les devants et de servir pour le set. Mais la Croate a alors réagi pour recoller et remporter le premier set au jeu décisif. Cette dernière, avec un double break dans la deuxième manche, a eu la victoire à portée de mains mais elle a surtout laissé son adversaire revenir. Puis,La 15eme joueuse mondiale retrouvera Anett Kontaveit pour une place en finale. Après une entame de match à sa main et une première manche rondement menée, l’Estonienne a perdu le fil du match et laissé Elisabetta Cocciaretto revenir à une manche partout.Martic (CRO, n°1) - Kontaveit (EST, n°4)- Giorgi (ITA)bat Sasnovich (BIE, Q) : 7-6 (5), 7-6 (3)bat Cocciaretto (ITA, WC) : 6-1, 1-6, 6-1bat Errani (ITA, WC) : 6-4, 6-1bat Yastremska (UKR, n°7) : 4-6, 7-6 (5), 6-3bat Samsonova (RUS, Q) : 5-7, 6-4, 6-2bat Paolini (ITA) : 6-0, 6-2bat Siegemund (ALL) : 3-6, 6-2, 6-2bat Vekic (CRO, n°6) : 6-2, 6-4bat Alexandrova (RUS, n°8) : 7-5, 6-2bat Kr.Pliskova (RTC) : 3-6, 6-4, 6-3batbat Juvan (SLO, Q) : 3-6, 6-2, 6-4bat Van Uytvanck (BEL) : 6-0, 6-3bat Flipkens (BEL) : 6-4, 6-2bat Kasatkina (RUS) : 5-7, 6-4, 6-4bat Mertens (BEL, n°5) : 6-4, 6-1bat Tig (ROU) : 6-3, 6-3bat Begu (ROU) : 6-3, 6-4bat Hercog (SLO) : 7-6 (1), 6-3bat Rus (PBS) : 6-1, 6-2bat: 5-7, 6-0, 6-1bat Podoroska (ARG, Q) : 6-2, 6-1bat Cirstea (ROU) : 7-5, 1-6, 6-4bat Sakkari (GRE, n°3) : 6-4, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-3, 6-4bat Zidansek (SLO) : 2-6, 6-4, 6-4bat Peterson (SUE) : 7-5, 6-4bat Vondrousova (RTC, n°2) : 1-6, 7-5, 6-4