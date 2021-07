WTA - Palerme : Dodin retrouve les quarts de finale

Océane Dodin n’avait plus connu ça depuis le tournoi de Linz en novembre dernier. Tête de série numéro 6 du tournoi WTA de Palerme, la Française s’est qualifiée pour les quarts de finale. Opposée à la Russe Vitalia Diatchenko, Océane Dodin s’est imposée en deux manches accrochées. Une rencontre qui a démarré avec énormément de difficulté pour les deux joueuses à remporter leurs mises en jeu. En effet, les six premiers jeux se sont conclus sur un break mais sans qu’un avantage soit pris par l’une ou l’autre. En toute fin de manche, Océane Dodin a pris l’engagement de son adversaire et a pu servir pour le set mais sans convertir. Les deux joueuses ont également eu des difficultés à se départager dans le jeu décisif. Si Vitalia Diatchenko a eu une balle de set, c’est bien la Française qui a eu le dernier mot. La deuxième manche a également démarré par un échange de break mais c’est la Russe qui a ensuite pris l’ascendant pour mener quatre jeux à deux. C’est alors qu’Océane Dodin a inversé la tendance, remportant les quatre derniers jeux pour sceller le sort du match (7-6, 6-4 en 1h54’). Une journée sur les courts de Palerme qui avait démarré par un faux-départ et le forfait de Jil Teichmann, qui a profité à Elena Gabriela Ruse.



PALERME (Italie, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Tenante du titre : Fiona Ferro (FRA)



Huitièmes de finale

Collins (USA, n°1) - Inglis (AUS)

Vikhlyantseva (RUS) - Sharma (AUS, n°7)

Zhang (CHN, n°4, WC) - Di Lorenzo (USA)

Zavatska (UKR) - Danilovic (SER)



Bronzetti (ITA, WC) - Min (USA)

Ruse (ROU, Q) bat Teichmann (SUI, n°3) par forfait

Dodin (FRA, n°6) bat Diatchenko (RUS) : 7-6 (7), 6-4

Cristian (ROU) - Zheng (CHN, Q)



1er tour

Collins (USA, n°1) bat Gerlach (ALL, Q) : 7-5, 6-3

Inglis (AUS) bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-2, 6-3

Vikhlyantseva (RUS) bat Kung (SUI) : 6-3, 6-2

Sharma (AUS, n°7) bat Stefanini (ITA, WC) : 6-4, 1-6, 6-3



Zhang (CHN, n°4, WC) bat Bucsa (ESP) : 7-5, 6-3

Di Lorenzo (USA) bat Savinykh (RUS) : 7-5, 6-3

Zavatska (UKR) bat Cabrera (AUS) : 6-2, 6-3

Danilovic (SER) bat Rakhimova (RUS, n°8) : 3-6, 6-2, 6-2



Bronzetti (ITA, WC) bat Tomova (BUL, n°5) : 6-4, 6-1

Min (USA) bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 6-4

Ruse (ROU, Q) bat Minella (LUX) : 6-3, 6-1

Teichmann (SUI, n°3) bat Bassols Ribera (ESP, Q) : 3-6, 6-4, 6-1



Dodin (FRA, n°6) bat Dulgheru (ROU) : 6-3, 6-2

Diatchenko (RUS) bat Grabher (AUT) : 6-3, 7-6 (5)

Cristian (ROU) bat Brancaccio (ITA, WC) : 2-6, 6-3, 6-4

Zheng (CHN, Q) bat Samsonova (RUS, n°2) : 6-3, 6-2