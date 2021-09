WTA - Ostrava : Après Cleveland, Kontaveit domine Sakkari pour un deuxième titre en 2021

Anett Kontaveit est en grande forme depuis quelques semaines. Celle qui n’avait qu’un seul titre en carrière a début de la saison, a ajouté ce dimanche à Ostrava une troisième ligne à son palmarès. Victorieuse à Cleveland en août dernier, la 30eme joueuse mondiale a pris le meilleur sur Maria Sakkari en finale. Face à celle qui a atteint les demi-finales de l’US Open, Anett Kontaveit a su se montrer solide au service avant d’aller chercher le break dans le quatrième jeu. Ne permettant à la Grecque de réagir, c’est sur l’engagement de cette dernière que l’Estonienne a conclu la première manche dès sa première balle de set. Dos au mur, Maria Sakkari a immédiatement réagi mais n’a pas su convertir la balle de break obtenue dès le premier jeu de la deuxième manche. Une occasion manquée qui ne s’est pas présentée à nouveau pour la 12eme joueuse mondiale. En effet, les deux finalistes ont alors tenu bon au service jusqu’aux portes du jeu décisif. Anett Kontaveit a trouvé des failles dans le jeu de son adversaire pour, avec un jeu blanc, conclure cette finale sur le service de Maria Sakkari (6-2, 7-5 en 1h35’). Avec ce deuxième titre en 2021, l’Estonienne va gagner sept places ce lundi au classement WTA alors que la Grecque va faire une entrée tonitruante dans le Top 10 mondial.



OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur intérieur, 482291€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Finale

Kontaveit (EST) bat Sakkari (GRE, n°4) : 6-2, 7-5



Demi-finales

Sakkari (GRE, n°4) bat Swiatek (POL, n°1) : 6-4, 7-5

Kontaveit (EST) bat Kvitova (RTC, n°2) : 6-0, 6-4



Quarts de finale

Swiatek (POL, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°7) : 7-6 (5), 6-2

Sakkari (GRE, n°4) bat Martincova (RTC, WC) : 7-5, 6-3

Kontaveit (EST) bat Bencic (SUI, n°3) : 6-4, 6-3

Kvitova (RTC, n°2) bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Swiatek (POL, n°1) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-4

Rybakina (KAZ, n°7) bat Linette (POL, Q) : 6-3, 2-6, 6-1

Sakkari (GRE, n°4) bat Ostapenko (LET, WC) : 6-4, 6-2

Martincova (RTC, WC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°5) : 7-6 (5), 7-6 (6)



Kontaveit (EST) bat Badosa (ESP, n°9) : 6-3, 6-4

Bencic (SUI, n°3) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 6-3

Teichmann (SUI) bat Riske (USA) : 6-3, 1-6, 6-4

Kvitova (RTC, n°2) bat Potapova (RUS, Q) : 6-1, 6-7 (4), 6-3



Premier tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Zhang (CHN) : 5-7, 7-6 (7), 6-4

Linette (POL, Q) bat Dodin (FRA, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Rybakina (KAZ, n°7) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-3



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Ostapenko (LET, WC) bat Blinkova (RUS, LL) : 6-4, 6-0

Martincova (RTC, WC) bat Siniakova (RTC, WC) : 5-7, 6-4, 7-6 (7)

Pavlyuchenkova (RUS, n°5) bat Konjuh (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-1



Badosa (ESP, n°9) bat Gracheva (RUS, LL) : 6-2, 6-2

Kontaveit (EST) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Bencic (SUI, n°3) - Bye



Teichmann (SUI) bat Kerber (ALL, n°6) : 6-2, 6-3

Riske (USA) bat Ferro (FRA, Q) : 6-4, 1-6, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Garcia (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (6)

Kvitova (RTC, n°2) - Bye