WTA - Nur-Sultan : Van Uytvanck renoue avec le succès

Un mois qu'Alison Van Uytvanck attendait cela. Privée de victoire depuis le 25 août dernier, à Chicago (elle s'était arrêtée au deuxième tour), la Belge a retrouvé le goût du succès, ce lundi à Nur-Sultan (Kazakhstan), où la 89eme mondiale, tête de série numéro 2 du tournoi kazakh qui avait vu le Sud-Coréen Kwon remporter l'épreuve chez les hommes dimanche aux dépens de l'Australien Duckworth, a disposé en deux sets (6-3, 6-4, 1h29 de jeu) et sans jamais réellement trembler de la jeune joueuse kazakhe de 21 ans Zhibek Kulambayeva. La 524eme au classement, invitée par les organisateurs de ce tournoi qui se déroule sur ses terres, a bien tenté de réagir d'entrée dans le deuxième set, alors qu'elle n'avait pas pesé très lourd dans le premier. Mais au break qu'elle a réussi dès le premier jeu, Van Uytvanck a répondu du tac au tac en prenant à son tour le service de son adversaire pour immédiatement recoller. Idem quelques jeux plus tard : malgré un nouveau break d'avance, Kulambayeva s'est montré incapable de le confirmer sur le jeu suivant, permettant à son adversaire de revenir à hauteur et même d'avoir le dernier mot trois jeux plus tard. Eliminée au premier tour à l'US Open et Luxembourg, la joueuse belge de 27 ans retrouve le sourire. En cas de nouvelle victoire, contre l'Allemande Friedsam au prochain tour, elle pourrait même enchaîner deux succès de rang pour la première fois depuis les Jeux de Tokyo, où elle avait atteint les huitièmes de finale.



NUR-SULTAN (KAZAKHSTAN, WTA 250, dur indoor, 202 702€)

Première édition



1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) - Gorgodze (GEO)

Lapko (BIE) - Niemeier (ALL)

Gasanova (RUS) bat Hatouka (BIE, Q) : 6-1, 6-1

Blinkova (RUS) - Konjuh (CRO, n°5)



Mladenovic (FRA, n°3) - Danilina (KAZ, WC)

Pattinama Kerkhove (PBS) - Potapova (RUS, WC)

Diyas (KAZ) - Zakharova (RUS, Q)

Voegele (SUI) - Peterson (SUE, n°6)



Burel (FRA, n°8) - Minella (LUX)

Cristian (ROU) - Vikhlyantseva (RUS, Q)

Krunic (SER, Q) bat Boulter (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 7-5

Juvan (SLO) - Minnen (BEL, n°4)



Gracheva (RUS) - Kr.Pliskova (RTC)

Tsurenko (UKR, Q) bat Diatchenko (RUS) : 6-1, 3-1, abandon

Friedsam (ALL) bat Rodionova (AUS) : 4-6, 6-4, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°2) bat Kulambayeva (KAZ, WC) : 6-3, 6-4