NUR-SULTAN (Kazakhstan, WTA 250, dur indoor, 202 702€)

La Belge, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition dans un tournoi depuis son dernier titre en date, à Tashkent en février 2019,La 89eme mondiale, qui compte déjà quatre titres sur le circuit WTA (elle a également remporté quatre autres trophées, mais sur des circuits secondaires), dont deux à Budapest en 2019 et 2018, a dominé la Roumaine Jacqueline Cristian, 126eme mondiale, en deux petits sets (6-3, 6-3 en 1h18 de jeu). Van Uytvanck a breaké cinq fois son adversaire, dont un réussi dès le premier jeu de la partie, quand la Belge a, elle, uniquement cédé sa mise en jeu à deux reprises. Pour ajouter un cinquième titre à son palmarès, le premier depuis son succès en Ouzbékistan,, cette semaine à Nur-Sultan.Inquiétée le temps d'un set par la Russe Gasanova en quarts de finale,, elle aussi tête de série (n°6) et classée beaucoup plus bas dans le classement (86eme) que son adversaire du jour, 47eme mondiale. Putintseva, qui n'a toujours perdu qu'un set depuis le début du tournoi et dont le dernier titre, à Budapest en juillet dernier, date de beaucoup moins longtemps que celui de Van Uytvanck, a nettement dominé Peterson, envoyant du même coup un message à l'autre finaliste, qui devra produire son meilleur tennis pour avoir une chance d'empêcher Putintseva, immense favorite du tournoi, de s'imposer à domicile, et d'ainsi remporter son troisième titre en carrière après Budapest cette saison et Nuremberg en 2019.Putintseva (KAZ, n°1) - Van Uytvanck (BEL, n°2)bat Peterson (SUE, n°6) : 6-2, 6-4bat Cristian (ROU) : 6-3, 6-3bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-0bat Potapova (RUS, WC) : 6-4, 6-7 (7), 6-4bat Krunic (SER, Q) : 6-4, 6-3bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-4bat Lapko (BIE) : 6-4, 6-4bat Konjuh (CRO, n°5) : 2-6, 7-6 (4), 6-2bat: 1-6, 6-4, 6-3bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2bat: 6-7 (3), 6-1, 6-2bat Juvan (SLO) : 6-4, 6-3bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-2, 6-4bat Friedsam (ALL) : 6-4, 3-6, 6-4bat Gorgodze (GEO) : 6-1, 6-2bat Niemeier (ALL) : 7-5, 4-6, 6-4bat Hatouka (BIE, Q) : 6-1, 6-1bat Radwanska (POL, LL) : 7-6 (6), 6-1bat Danilina (KAZ, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-4bat Pattinama Kerkhove (PBS) : 7-5, 6-1bat Zakharova (RUS, Q) bat : 6-7 (6), 6-4, 7-5bat Voegele (SUI) : 7-5, 4-6, 6-3bat Minella (LUX) : 5-2 abandonbat Vikhlyantseva (RUS, Q) : 4-6, 7-5, 6-2bat Boulter (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 7-5bat Minnen (BEL, n°4) : 2-6, 7-6 (5), 6-4bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-6 (5)bat Diatchenko (RUS) : 6-1, 3-1, abandonbat Rodionova (AUS) : 4-6, 6-4, 6-2bat Kulambayeva (KAZ, WC) : 6-3, 6-4