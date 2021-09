WTA - Nur-Sultan : Mladenovic dans la douleur

Un onzième break pour la gagne



C'est une évidence : Kristina Mladenovic va mieux. Sa déception de l'US Open (défaite d'entrée contre la Russe Rakhimova, 104eme mondiale) mise à part, la Française semble s'être refait une santé depuis quelques semaines. En attestent ces deux quarts de finale en l'espace de trois semaines, à Chicago et Portoroz. A Nur-Sultan, où le Sud-Coréen Kwon avait remporté le week-end dernier son premier titre sur le circuit ATP, "Kiki" n'en est pas encore à ce stade du tournoi. Il n'empêche que mardi, pour ses débuts dans la compétition, la Nordiste a assurément gagné un match qu'elle aurait peut-être perdu en début de saison, lorsqu'elle avait le plus grand mal à aligner les victoires.(succès en trois sets 6-4, 6-7, 6-4 en 2h54 de jeu) pour parvenir à ne pas se faire surprendre par son adversaire, très coriace et bien aidée par l'énorme difficulté dans cette partie pour notre représentante - au même titre d'ailleurs que la joueuse d'en face - de conserver sa mise en jeu (Mladenovic a réussi 11 breaks, contre 9 pour Danilina).La 62eme mondiale a eu le dernier mot et a ainsi, mais que ce fût dur. Jamais "Kiki" n'a eu la vie facile dans cette rencontre, et c'est en toute logique que la Kazakhe a remis les deux joueuses à égalité en remportant le deuxième set au jeu décisif (7-5). Et malgré un nouveau break d'avance dans la dernière manche (elle avait déjà mené 2-0 dans la première), l'ancienne membre du Top 10 a encore dû batailler (Potapova est revenue à 4-4) pour pouvoir forcer la décision en prenant une... onzième fois le service de la 287eme mondiale. Danilina n'a pas à rougir. Mladenovic, quant à elle, en a été quitte pour une belle frayeur.Putintseva (KAZ, n°1) ou Gorgodze (GEO) - Lapko (BIE)Gasanova (RUS) - Konjuh (CRO, n°5)Diyas (KAZ) - Peterson (SUE, n°6)ou Minella (LUX) - Cristian (ROU) ou Vikhlyantseva (RUS, Q)Krunic (SER, Q) - Juvan (SLO) ou Minnen (BEL, n°4)Gracheva (RUS) - Tsurenko (UKR, Q)Friedsam (ALL) - Van Uytvanck (BEL, n°2)Putintseva (KAZ, n°1) - Gorgodze (GEO)bat Niemeier (ALL) : 7-5, 4-6, 6-4bat Hatouka (BIE, Q) : 6-1, 6-1bat Radwanska (POL, LL) : 7-6 (6), 6-1bat Danilina (KAZ, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-4bat Pattinama Kerkhove (PBS) : 7-5, 6-1bat Zakharova (RUS, Q) bat : 6-7 (6), 6-4, 7-5bat Voegele (SUI) : 7-5, 4-6, 6-3- Minella (LUX)Cristian (ROU) - Vikhlyantseva (RUS, Q)bat Boulter (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 7-5Juvan (SLO) - Minnen (BEL, n°4)bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-6 (5)bat Diatchenko (RUS) : 6-1, 3-1, abandonbat Rodionova (AUS) : 4-6, 6-4, 6-2bat Kulambayeva (KAZ, WC) : 6-3, 6-4