WTA - Nottingham : Sakkari verra bien les quarts de finale

Maria Sakkari a joué à se faire peur. Après sa victoire en deux manches sèches sur Maria Osorio pour son entrée en lice à Nottingham, la tête de série numéro 1 a été mise en grande difficulté par Rebecca Marino. Impériale lors d’une première manche à sens unique, la Canadienne n’a laissé qu’un jeu à numéro 5 mondiale. Cette dernière, longtemps en échec a fini par trouver la faille et, à sa première balle de break, prendre le service de la 109eme au classement WTA et mener cinq jeux à deux. La pluie est alors intervenue et a longtemps retardé la reprise du jeu. Toutefois, après avoir manqué une balle d’égalisation à une manche partout puis écarté une balle de débreak, Maria Sakkari a pu se relancer. Le dernier set a début par un échange de breaks mais, après avoir écarté trois balles qui auraient permis à Rebecca Marino de prendre l’ascendant, la Grecque s’est détachée. Prenant deux fois de suite le service de la Canadienne dans une série de quatre jeux remportés consécutivement, Maria Sakkari a scellé le sort de la rencontre (1-6, 6-3, 6-3 en 1h46’) et retrouvera Beatriz Haddad Maia en quarts de finale. La Brésilienne, tête de série numéro 8, a dominé la Britannique Lily Miyazaki en deux manches (6-2, 7-6 en 1h55’).