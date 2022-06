WTA - Nottingham : Sakkari éliminée en quarts

A gutsy win 💪



Eliminée dès le deuxième tour de Roland-Garros, Maria Sakkari espérait se refaire cette semaine à Nottingham pour ses débuts sur saison, mais la n°5 mondiale n'est pas allée très loin.Face à cette joueuse qui l'avait déjà battue à Miami il y a trois mois, Sakkari s'est montrée irrégulière au service (9 aces, 5 doubles-fautes, 60% de premières balles) et la Brésilienne en a profité. Elle a remporté le premier set en breakant à 3-2 et 5-4 (Sakkari avait débreaké à 5-3), puis a perdu le deuxième en cédant sa mise en jeu à 3-3. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où la Grecque, après avoir sauvé trois balles de 2-0, a fini par craquer à 4-3. Au moment où elle servait pour le match, Haddad Maia a sauvé deux balles de débreak et a fini par décrocher cette belle victoire, qui lui permettra d'atteindre son meilleur classement lundi. En demi-finale, la toute première de sa carrière, elle sera opposée à Tereza Martincova, qui a est aussi éliminé une tête de série, en la personne de Shuai Zhang (n°4). La Tchèque l'a emporté 6-3, 6-2 en 1h12 en servant 71% de premières balles et en sauvant la seule balle de break que s'est procuré la Chinoise. Elle a pris le service adverse à 1-1 et 5-3 dans le premier set et à 3-2 et 5-2 dans le deuxième pour l'emporter. Il y aura donc une joueuse non tête de série en finale dimanche sur le gazon anglais.