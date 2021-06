WTA - Nottingham : Mladenovic s'en sort en trois sets

Kristina Mladenovic a fini par s'en sortir. Ce mercredi, la Française, 61eme joueuse mondiale et tête de série n°7, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Nottingham en Grande-Bretagne, sur gazon, aux dépens de la Japonaise Kurumi Nara, 155eme joueuse mondiale, en trois manches (6-2, 5-7, 6-2) et 2h18 de jeu. Dans la première manche, la Française s'est emparée des trois premières mises en jeu de son adversaire et malgré, dans le même temps, un débreak, cela ne l'a pas empêchée de mener rapidement 5-1, avant de conclure, sur sa deuxième balle de set (6-2). Dans la deuxième manche, après deux breaks de chaque côté, les deux joueuses se sont alors retrouvées ensuite à égalité (4-4). Malgré une nouvelle balle de break à 5-5, la Tricolore a fini par craquer sur sa mise en jeu suivante, synonyme alors d'égalisation à une manche partout pour son adversaire (5-7). Enfin, dans la troisième et dernière manche, cette fois, Kristina Mladenovic s'est montrée particulièrement solide au service, ne concédant aucune balle de break. Dans le même temps, elle a pu prendre le service de Kurumi Nara à deux reprises, pour mener 5-1 et conclure sur sa deuxième balle de match (6-2). Ça passe également pour la Chinoise Shuai Zhang, 46eme joueuse mondiale et tête de série n°4, contre l'Australienne Arina Rodionova, 169eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h31 de jeu, et pour la Belge Alison Van Uytvanck, 67eme joueuse mondiale et tête de série n°8, qui s'est promenée contre la Russe Marina Melnikova, 186eme joueuse mondiale et lucky loser, en deux manches (6-1, 6-1) et 1h02 de jeu. Tête de série numéro 6, la Tchèque Marie Bouzkova a chuté en deux manches face à Katie Boulter (6-4, 6-3 en 1h42'), tout comme la tête de série numéro 12 Nao Hibino face à Caty McNally (6-0, 6-3 en 1h05').



NOTTINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 193 335€)

Tenante du titre (en 2019) : Caroline Garcia (FRA)



2eme tour

Konta (GBR, n°1) bat Pattinama Kerkhova (PBS, Q) : 6-1, 6-3

Kozlova (UKR, Q) bat Brengle (USA, n°13) : 6-3, 5-7, 6-3

Golubic (SUI, n°10) bat Ahn (USA) : 6-1, 0-0 abandon

Van Uytvanck (BEL, n°8) bat Melnikova (RUS, LL) : 6-1, 6-1



Vekic (CRO, n°3) bat Kung (SUI) : 7-5, 6-1

Stojanovic (SER, n°15) bat Dodin (FRA) : 7-6 (4), 7-5

Garcia Perez (ESP, LL) bat McHale (USA, n°18) : 6-7 (7), 6-4, 7-5

Martincova (RTC, n°17) bat Dolehide (USA) : 6-2, 6-3



Mladenovic (FRA, n°7) bat Nara (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2

McNally (USA) bat Hibino (JAP, n°12) : 6-0, 6-3

Diyas (KAZ, n° 16) bat Cabrera (AUS) : 4-6, 6-3, 6-4

Zhang (CHN, n°4) bat Rodionova (AUS) : 6-4, 6-3



Boulter (GBR, WC) bat Bouzkova (RTC, n°6) : 6-4, 6-3

Moore (GBR, Q) - Watson (GBR, n°9)

Davis (USA, n°14) - Dart (GBR)

Xiyu Wang (CHN) - Riske (USA, n°2)



1er tour

Konta (GBR, n°1) - Bye

Pattinama Kerkhova (PBS, Q) bat Inglis (AUS) : 6-1, 6-4

Kozlova (UKR, Q) bat Gasanova (RUS) : 1-6, 6-4, 6-4

Brengle (USA, n°13) - Bye



Golubic (SUI, n°10) - Bye

Ahn (USA) bat Burrage (GBR, WC) : 1-6, 6-3, 6-2

Melnikova (RUS, LL) bat Volynets (USA, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (6)

Van Uytvanck (BEL, n°8) - Bye



Vekic (CRO, n°3) - Bye

Kung (SUI) bat Grey (GBR, Q) : 6-2, 6-2

Dodin (FRA) bat Vandeweghe (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Stojanovic (SER, n°15) - Bye



McHale (USA, n°18) - Bye

Garcia Perez (ESP, LL) bat Jones (GBR, WC) : 4-6, 6-3, 6-4

Dolehide (USA) bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, n°17) - Bye



Mladenovic (FRA, n°7) - Bye

Nara (JAP) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-7 (1), 6-2

McNally (USA) bat Raina (IND, Q) : 6-4, 6-3

Hibino (JAP, n°12) - Bye



Diyas (KAZ, n° 16) - Bye

Cabrera (AUS) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Rodionova (AUS) bat Xinyu Wang (CHN) : 5-7, 7-6 (4), 6-4

Zhang (CHN, n°4) - Bye



Bouzkova (RTC, n°6) - Bye

Boulter (GBR, WC) bat Osorio Serrano (COL) : 6-2, 6-3

Moore (GBR, Q) bat Silva (GBR, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (3)

Watson (GBR, n°9) - Bye



Davis (USA, n°14) - Bye

Dart (GBR) bat Raducanu (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Xiyu Wang (CHN) bat Di Giuseppe (ITA, LL) : 7-6 (3), 7-6 (2)

Riske (USA, n°2) - Bye