WTA - Nottingham : Mladenovic et Dodin entament leur saison sur gazon

Roland-Garros entame à peine sa deuxième semaine mais la saison sur gazon débute déjà du côté de la WTA, à Nottingham. Le Grand Chelem français ayant décalé ses dates d'une semaine, certains tournois ont été annulés, mais d'autres ont conservé leurs dates initiales, comme le tournoi britannique. Évidemment, les meilleures joueuses du monde seront absentes de la compétition, mais ce sont tout de même deux joueuses du Top 30 qui seront les deux premières têtes de série : Johanna Konta (20eme) et Alison Riske (28eme). Deux Françaises vont également débuter leur saison sur gazon cette semaine : Kristina Mladenovic, tête de série n°7 et exemptée de premier tour, et Océane Dodin, qui sera opposée d'entrée à la qualifiée américaine Coco Vandeweghe.



NOTTINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 193 335€)

Tenante du titre (en 2019) : Caroline Garcia (FRA)



1er tour

Konta (GBR, n°1) - Bye

Inglis (AUS) - Pattinama Kerkhova (PBS, Q)

Gasanova (RUS) - Kozlova (UKR, Q)

Brengle (USA, n°13) - Bye



Golubic (SUI, n°10) - Bye

Ahn (USA) - Burrage (GBR, WC)

Volynets (USA, Q) - Melnikova (RUS, LL)

Van Uytvanck (BEL, n°8) - Bye



Vekic (CRO, n°3) - Bye

Kung (SUI) - Grey (GBR, Q)

Dodin (FRA) - Vandeweghe (USA, Q)

Stojanovic (SER, n°15) - Bye



McHale (USA, n°18) - Bye

Jones (GBR, WC) - Sharma (AUS)

Dolehide (USA) - Gatto-Monticone (ITA)

Martincova (RTC, n°17) - Bye



Mladenovic (FRA, n°7) - Bye

Tomova (BUL) - Nara (JAP)

McNally (USA) - Raina (IND, WC)

Hibino (JAP, n°12) - Bye



Diyas (KAZ, n° 16) - Bye

Y.Wang (CHN) - Cabrera (AUS)

Rodionova (AUS) - Xinyu Wang (CHN)

Zhang (CHN, n°4) - Bye



Bouzkova (RTC, n°6) - Bye

Osorio Serrano (COL) - Boulter (GBR, WC)

Silva (GBR, Q) - Moore (GBR, Q)

Watson (GBR, n°9) - Bye



Davis (USA, n°14) - Bye

Raducanu (GBR, WC) - Dart (GBR)

Di Giuseppe (ITA, LL) - Xiyu Wang (CHN)

Riske (USA, n°2) - Bye