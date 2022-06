WTA - Nottingham : Garcia s'incline face à Riske

Caroline Garcia ne passera pas l’obstacle des huitièmes de finale à Nottingham. La Française, sacrée en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, a chuté face à Alison Riske, tête de série numéro 6. L’Américaine a très vite pris l’avantage dans l’échange, manquant toutefois deux premières balles de break dès le troisième jeu. Ce n’était finalement que partie remise pour la 40eme joueuse mondiale. En effet, sur l’engagement suivant de Caroline Garcia, Alison Riske a obtenu ce break pour mener quatre jeux à deux. Alors que les deux joueuses se sont ensuite montrées intouchable au service, c’est sur un jeu blanc que l’Américaine a mis un terme au premier set. Un ascendant que la tête de série numéro 6 du tournoi a confirmé peu après le début de la deuxième manche. En effet, dès le troisième jeu, Alison Riske a pris une nouvelle fois le service de Caroline Garcia mais c’est à ce moment que la Lyonnaise s’est rebellée.

Garcia a dû s’avouer vaincue

N’étant jusque là jamais parvenue à mettre en difficulté son adversaire au service, la 75eme joueuse mondiale a haussé le ton. A sa deuxième occasion, Caroline Garcia a effacé son break de retard pour revenir à deux jeux partout. La Tricolore a alors résisté, écartant six opportunités de prendre son service dans le septième jeu. Toutefois, Alison Riske a eu de la suite dans les idées, breakant pour mener cinq jeux à quatre et servir pour le match. Mais, au moment de conclure, l’Américaine a tremblé et la Française e a profité pour recoller dans la foulée. Parvenant à se reprendre, Alison Riske a pris de nouveau le service de Caroline Garcia sur un jeu blanc avant de mettre un terme au suspense dans ce huitième de finale (6-4, 7-5 en 1h38’). L’Américaine retrouvera Harriet Dart pour une place en quarts de finale.