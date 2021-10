Anett Kontaveit récidive. Comme à Indian Wells, où elle avait buté aux portes des demi-finales sur la Tunisienne Ons Jabeur, l'Estonienne disputera les quarts de finale du tournoi WTA de Moscou. La numéro 20 au classement et tête de série numéro 9 en Russie cette semaine s'est débarrassée aisément jeudi en huitièmes de finale de l'Allemande Andrea Petkovic (6-1, 6-4 en 1h10). Après avoir survolé son adversaire dans la première manche (6-1), bouclée en 31 minutes par la gagnante des tournois d'Ostrava et Cleveland, Kontaveit, qui n'avait pas beaucoup plus souffert au premier tour pour se défaire de la Tchèque Siniakova, a connu quelques difficultés en revanche, dans le set suivant. Petkovic, 79eme au classement, a même mené 2-0 après avoir breaké d'entrée l'Estonienne, invitée par les organisateurs. Cette dernière a finalement renversé l'Allemande. Elle rejoint ainsi au tour suivant l'une des favorites du tournoi l'Espagnole Garbine Muguruza, 5eme au classement mondial et tête de série numéro 2 du tournoi. Eliminée d'entrée à Indian Wells, Muguruza reste sur un titre à Chicago, au début du mois.

Sakkari sur abandon

A Ostrava, le 26 septembre dernier, Kontaveit avait battu Maria Sakkari en finale. Les deux joueuses pourraient se retrouver pour une revanche dimanche, de nouveau en finale. Peu de temps après que l'Estonienne a validé son billet pour les quarts de finale, la Grecque a elle aussi décroché son sésame pour le tour suivant. Sakkari, qui fait partie des grandes favorites du tournoi (elle est tête de série numéro 3), a profité de l'abandon de la Russe Anna Kalinskaya dès le début du deuxième set (6-2, 1-0, 37 minutes de jeu). La 125eme au classement venait de se faire breaker pour la troisième fois de la partie par la 7eme mondiale lorsque, diminuée, elle a été contrainte de jeter l'éponge. La demi-finaliste du dernier US Open comme de Roland-Garros trois mois plus tôt poursuit ainsi son parcours dans la capitale russe, où l'attend peut-être au prochain tour l'ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep. Cette victoire lui permet surtout de devenir la cinquième joueuse qualifiée pour le Masters de Guadalajara, qui débutera le 10 novembre, après Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova et Barbora Krejcikova.



MOSCOU (Russie, WTA 500, dur indoor, 487 482€)

Tenante du titre (en 2019) : Belinda Bencic (SUI)



Quarts de finale

Sabalenka (BIE, n°1) - Alexandrova (RUS)

Sakkari (GRE, n°3) - Kudermetova (RUS) ou Halep (ROU, n°8, WC)

Vondrousova (RTC) - Pavlyuchenkova (RUS, n°4)

Kontaveit (EST, WC, n°9) - Muguruza (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Sabalenka (BIE, n°1) bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 4-6, 6-1

Alexandrova (RUS) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-1

Sakkari (GRE, n°3) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 1-0, abandon

Kudermetova (RUS) - Halep (ROU, n°8, WC)



Vondrousova (RTC) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-3, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) bat Pera (USA, Q) : 6-2, 7-5

Kontaveit (EST, WC, n°9) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4

Muguruza (ESP, n°2) bat Martincova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-3



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Tomljanovic (AUS) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-4

Kalinina (UKR) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Jabeur (TUN, n°5) : 6-1, 1-0 abandon



Sakkari (GRE, n°3) - Bye

Kalinskaya (RUS, Q) bat Yastremska (UKR) : 7-6 (5), 6-4

Kudermetova (RUS) bat Selekhmeteva (RUS, Q) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Halep (ROU, n°8, WC) bat Potapova (RUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC) bat Rybakina (KAZ, n°7) : 6-4, 6-4

Tsurenko (UKR, Q) bat Zheng (CHN, Q) : 6-4, 6-3

Pera (USA, Q) bat Krunic (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Kontaveit (EST, WC, n°9) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-3

Petkovic (ALL) bat Ostapenko (LET) : 2-6, 6-0, 2-0 abandon

Martincova (RTC) bat Bara (ROU, LL) : 6-0, 7-5

Muguruza (ESP, n°2) - Bye