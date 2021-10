WTA - Moscou : Kontaveit n'a rien lâché

A thrilling final comes to an end with title no. 3 for Anett Kontaveit! 🏆#VTBKremlinCup pic.twitter.com/OS13Fxzm6I

Classement (live) de la Race 2021

Dimanche 24 octobre 2021



MOSCOU (Russie, WTA 500, dur indoor, 487 482€)

Finale



Demi-finales

Huitièmes de finale

1er tour

Quelle fin de saison en boulet de canon pour Anett Kontaveit ! L'Estonienne de 25 ans, victorieuse du tournoi de Cleveland en août et d'Ostrava en septembre, en a ajouté un troisième à sa collection, en remportant celui de Moscou ce dimanche (le quatrième de sa carrière au total, elle qui n'avait plus rien gagné depuis s'Hertogenbosch en 2017). La n°20 mondiale était opposée en finale à la n°37, Ekaterina Alexandrova (n°37), qu'elle affrontait pour la deuxième fois, après l'avoir battue à Ostrava en 2020.Kontaveit est passé tout près de la catastrophe, lorsqu'elle s'est retrouvée menée 6-4, 4-0, mais elle a su faire preuve d'une belle force mentale pour retourner la situation. Il faut dire que seule une victoire en finale lui permettait de rester en course pour le Masters de Guadalajara.Alexandrova a remporté la première manche en breakant à 2-2, puis en ne perdant plus que deux points sur son service. Elle a enchaîné de la meilleure des façons en prenant encore deux fois le service adverse pour mener 4-0. Ce quatrième jeu, justement, a été très long, et même si elle l'a perdu, Kontaveit a alors montré qu'elle était de retour dans le match après un gros trou noir.Il a donc fallu disputer un troisième set, et les deux joueuses ont bien tenu leur service, jusqu'à 4-4 où Alexandrova a réussi le break. Mais elle n'est pas parvenue à conclure, alors qu'elle était à deux points du match, et s'est fait débreaker (5-5). Finalement, à 6-5 sur le service de la Russe, l'Estonienne est parvenue à breaker une dernière fois, sur une faute de son adversaire, pour s'imposer sur sa première balle de match. Elle remporte donc le quatrième trophée de sa carrière, et fait surtout un bond à la Race pour se retrouver dixième, à 139 points de la dernière place qualificative pour le Masters, occupée par Ons Jabeur. Tout se jouera donc la semaine prochaine, où la Tunisienne sera tête de série n°1 à Courmayeur et l'Estonienne n°2 à Cluj-Napoca. Des tournois où 280 points seront octroyés à la gagnante. Suspense garanti !1- Ashleigh Barty (AUS) 6 411 points >>> forfait pour le Masters8- Paula Badosa (ESP) 3 112 (à Cluj-Napoca la semaine prochaine)9- Ons Jabeur (TUN) 3 020 (à Courmayeur la semaine prochaine)10- Anett Kontaveit (ESP) 2 881 (à Cluj-Napoca la semaine prochaine)bat Alexandrova (RUS) : 4-6, 6-4, 7-5bat Sakkari (GRE, n°3) : 4-1 abandonbat Vondrousova (RTC) : 6-3, 6-4bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-3, 6-4bat Halep (ROU, n°8, WC) : 6-4, 6-4bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-4, 6-2bat Muguruza (ESP, n°2) : 6-1, 6-1bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 4-6, 6-1bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-1bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 1-0, abandonbat Kudermetova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-3, 6-3bat Pera (USA, Q) : 6-2, 7-5bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4bat Martincova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-3- Byebat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-4bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-3bat Jabeur (TUN, n°5) : 6-1, 1-0 abandon- Byebat Yastremska (UKR) : 7-6 (5), 6-4bat Selekhmeteva (RUS, Q) : 4-6, 7-6 (3), 6-4bat Potapova (RUS, WC) : 6-1, 6-4bat Rybakina (KAZ, n°7) : 6-4, 6-4bat Zheng (CHN, Q) : 6-4, 6-3bat Krunic (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-3- Byebat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-3bat Ostapenko (LET) : 2-6, 6-0, 2-0 abandonbat Bara (ROU, LL) : 6-0, 7-5- Bye