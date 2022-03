WTA - Monterrey : Tan passe sur abandon, Fernandez qualifiée, Parry déjà sortie

Elle n'a pas eu à forcer. La Française Harmony Tan, 99eme joueuse mondiale et issue des qualifications, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Monterrey au Mexique, sur dur extérieur, après avoir profité de l'abandon de la Mexicaine Renata Zarazua, 143eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card. Après seulement 42 petites minutes de jeu, la Française avait alors infligé une roue de bicyclette à son adversaire, pour empocher le premier set (6-0). Sur le premier service de la Mexicaine, la Tricolore s'y était reprise à trois fois avant de faire le break, pour ensuite dérouler. Enfin, dans le deuxième et dernier set, Harmony Tan avait tranquillement glané son propre service, avant que Renata Zarazua ne préfère donc dire stop (1-0).

Fernandez passe, Parry casse

Qualification également pour la tenante du titre canadienne Leylah Fernandez, 21eme joueuse mondiale et tête de série n°2, qui a tranquillement disposé de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 88eme joueuse mondiale, en deux sets (6-2, 6-2) et 1h10 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour la Française Diane Parry, 100eme joueuse mondiale et issue des qualifications, qui a chuté contre la Bulgare Viktoriya Tomova, 103eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux petits sets (6-4, 6-0) et 1h15 de jeu. Dans la première manche, la Française a obtenu une balle de break d'entrée. Mais à 1-2, la Tricolore a ensuite dû en sauver une à son tour, avant de céder son service au pire moment, soit à 4-5, pour permettre à son adversaire de conclure cette première manche (6-4). Enfin, la deuxième et dernière manche fut donc à sens unique. Même si Viktoriya Tomova a dû, à nouveau, sauver une balle de break d'entrée et ensuite s'y reprendre à trois fois pour breaker Diane Parry, elle a ensuite déroulé pour lui infliger une roue de bicyclette (6-0).



MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 212 440€)

Tenante du titre : Leylah Fernandez (CAN)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Potapova (RUS)

Tomova (BUL, Q) bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-0

Zacarias (MEX, WC) bat Navarro (USA, WC) : 6-1, 6-7 (3), 6-3

Osorio Serrano (COL, n°5) bat Frech (POL) : 6-3, 7-6 (6)



Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Rakhimova (RUS) : 7-5, 6-7 (2), 6-1

Tan (FRA, Q) bat Zarazua (MEX, WC) : 6-0, 1-0 abandon

Watson (GBR) bat Niemeier (GER, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (4)

Doi (JPN) - Parrizas-Diaz (n°6)



Li (USA, n°8) - Wang (CHN)

Haddad Maia (BRA) bat Udvardi (HUN) : 1-6, 6-1, 7-5

Errani (ITA, Q) - Bouzkova (RTC)

Martic (CRO) - Keys (USA, n°3)



Stephens (USA, n°7) - Sherif (EGY)

Wang (CHN) - Galfi (HUN, Q)

Zheng (CHN) - Kalinskaya (RUS)

Fernandez (CAN, n°2) bat Schmiedlova (SLQ) ; 6-2, 6-2