WTA - Monterrey : Tan éliminée, Fernandez prend son quart

MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 212 440€)

Tenante du titre : Leylah Fernandez (CAN)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) - Tomova (BUL, Q)

Osorio Serrano (COL, n°5) bat Zacarias (MEX, WC) : 7-6 (2), 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Tan (FRA, Q) : 6-2, 6-2

Watson (GBR) - Parrizas-Diaz (ESP, n°6)



Haddad Maia (BRE) bat Wang Xin (CHN) : 6-2, 6-2

Bouzkova (RTC) - Martic (CRO)

Sherif (EGY) - Wang (CHN)

Fernandez (CAN, n°2) bat Zheng (CHN) ; 6-1, 4-6, 7-6 (3)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1

Tomova (BUL, Q) bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-0

Zacarias (MEX, WC) bat Navarro (USA, WC) : 6-1, 6-7 (3), 6-3

Osorio Serrano (COL, n°5) bat Frech (POL) : 6-3, 7-6 (6)



Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Rakhimova (RUS) : 7-5, 6-7 (2), 6-1

Tan (FRA, Q) bat Zarazua (MEX, WC) : 6-0, 1-0 abandon

Watson (GBR) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (4)

Parrizas-Diaz (ESP, n°6) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-1



Wang Xin (CHN) bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-1

Haddad Maia (BRE) bat Udvardi (HUN) : 1-6, 6-1, 7-5

Bouzkova (RTC) bat Errani (ITA, Q) : 4-6, 6-2, 6-4

Martic (CRO) bat Keys (USA, n°3) : 5-7, 7-6 (3), 6-3



Sherif (EGY) bat Mendez (AUS, LL) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Wang (CHN) bat Galfi (HUN, Q) : 6-7 (0), 6-1, 6-4

Zheng (CHN) bat Bronzetti (ITA) : 6-2, 6-3

Fernandez (CAN, n°2) bat Schmiedlova (SLQ) ; 6-2, 6-2