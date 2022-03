WTA - Monterrey : Svitolina au rendez-vous

🇺🇦 @ElinaSvitolina edges past Tomova in three sets to reach the quarterfinals in Monterrey!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/VQB9RXvCYD

— wta (@WTA) March 4, 2022

Une Espagnole dans le dernier carré

MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 212 440€)

Quarts de finale



Huitièmes de finale

Tan (FRA, Q)

1er tour

Parry (FRA, Q)

Tan (FRA, Q)

Elina Svitolina poursuit sa route ! Dans ce tournoi de Monterrey très particulier pour elle (c'est le premier qu'elle dispute depuis que son pays est en guerre), l'Ukrainienne, toute de bleu et jaune vêtue, a fait respecter son statut de tête de série n°1 en se qualifiant pour les quarts de finale.Dans une première manche marquée par huit breaks, elle a manqué quatre balles de set à 5-4, avant de finalement l'emporter un peu plus tard, au tie-break (7-3). Dans la deuxième, Svitolina a perdu son service à 2-3 et n'a pas eu la moindre occasion de débreak. Il a donc fallu disputer un troisième set, où l'Ukrainienne a perdu les deux premiers jeux...avant d'en remporter six de suite ! Elle affrontera au tour suivant la tête de série n°5, Camila Osorio Serrano.L'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz s'est également qualifiée pour les quarts de finale, en disposant de la Britannique Heather Watson en deux sets et 1h37 de jeu : 6-4, 7-6., ce qui lui a permis de réussir le break décisif à 4-4 dans le premier set, puis de revenir de 0-3 à 3-3 et de 3-5 à 5-5 dans le deuxième, avant de l'emporter au tie-break (7-2). Une Espagnole sera forcément présente dans le dernier carré, puisqu'elle affrontera en quarts de finale sa compatriote Sara Sorribes Tormo.Svitolina (UKR, n°1) - Osorio Serrano (COL, n°5)Sorribes Tormo (ESP, n°4) - Parrizas-Diaz (ESP, n°6)Haddad Maia (BRE) - Bouzkova (RTC)Wang (CHN) - Fernandez (CAN, n°2)bat Tomova (BUL, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-2bat Zacarias (MEX, WC) : 7-6 (2), 6-3bat: 6-2, 6-2bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (2)bat Wang Xin (CHN) : 6-2, 6-2bat Martic (CRO) : 6-4, 6-2bat Sherif (EGY) : 6-0, 6-7 (2), 6-3bat Zheng (CHN) ; 6-1, 4-6, 7-6 (3)bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-4, 6-0bat Navarro (USA, WC) : 6-1, 6-7 (3), 6-3bat Frech (POL) : 6-3, 7-6 (6)bat Rakhimova (RUS) : 7-5, 6-7 (2), 6-1bat Zarazua (MEX, WC) : 6-0, 1-0 abandonbat Niemeier (ALL, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (4)bat Doi (JAP) : 6-2, 6-1bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-1bat Udvardi (HUN) : 1-6, 6-1, 7-5bat Errani (ITA, Q) : 4-6, 6-2, 6-4bat Keys (USA, n°3) : 5-7, 7-6 (3), 6-3bat Mendez (AUS, LL) : 6-1, 6-7 (2), 6-4bat Galfi (HUN, Q) : 6-7 (0), 6-1, 6-4bat Bronzetti (ITA) : 6-2, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) ; 6-2, 6-2