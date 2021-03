Demi-finaliste du Grampians Trophy de Melbourne en début de saison, Ann Li va de nouveau goûter au dernier carré d'un tournoi WTA. L'Américaine de 20 ans, 72eme mondiale et tête de série n°8 du tournoi de Monterrey, a éliminé la tête de série n°3, Saisai Zheng en quarts de finale : 7-5, 6-1 en 1h48. Malgré un service défaillant (0 ace, 4 doubles-fautes, 47% de premières balles, 10 balles de break à sauver au total), Li a réussi à remporter le premier set grâce à un break décisif à 6-5 après avoir été menée 4-3. Mais elle a en revanche déroulé dans la deuxième manche, en prenant le service de la Chinoise à 1-0 et 3-0. Prochaine adversaire : Viktorija Golubic.

Fernandez, 18 ans et une demie

Dans le haut du tableau, la Canadienne de 20 ans Leylah Fernandez, 88eme mondiale, a poursuivi son beau parcours mexicain en éliminant la Slovaque Viktoria Kuzmova (104eme) sur le score de 7-5, 6-3 en 1h56. Malgré 6 doubles-fautes et 12 balles de break à défendre, elle est parvenue à s'imposer en breakant à 2-3 et 6-5 après avoir été breakée d'entrée de premier set, puis en prenant le service adverse à 1-0 et 3-0 dans le deuxième, et en concluant sur sa quatrième balle de match. Elle affrontera Sara Sorribes Tormo, la gagnante du tournoi de Guadalajara la semaine passée. L'Espagnole, 57eme joueuse mondiale et tête de série n°7, a éliminé la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 111eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 7-5) et 2h19 de jeu.



MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 196 798€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



Demi-finales

Fernandez (CAN) - Sorribes Tormo (ESP, n°7)

Li (USA, n°8) - Golubic (SUI, Q)



Quarts de finale

Fernandez (CAN) bat Kuzmova (SLQ) : 7-5, 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 7-5

Li (USA, n°8) bat Zheng (CHN, n°3) : 7-5, 6-1

Golubic (SUI, Q) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 6-4



Huitièmes de finale

Fernandez (CAN) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-1, 6-4

Kuzmova (SLQ) bat Dart (GBR, LL) : 6-4, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Paolini (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Juvan (SLO, Q) : forfait



Li (USA, n°8) bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-3

Zheng (CHN, n°3) bat Zhu (CHN) : 6-1, 6-2

Golubic (SUI, Q) bat Davis (USA) : 6-3, 6-1

Kalinskaya (RUS, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-3



1er tour

Kucova (SLQ, LL) bat Stephens (USA, n°1) : 6-2, 6-2

Fernandez (CAN) bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-3, 6-2

Kuzmova (SLQ) bat Dolehide (USA, WC) : 6-3, 6-1

Dart (GBR, LL) bat Watson (GBR, n°5) : 6-4, 7-6 (1)



Paolini (ITA) bat Hibino (JAP, n°9) : 3-6, 6-2, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-0

Juvan (SLO, Q) bat Osorio Serrano (COL, Q) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Tsurenko (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-4



Li (USA, n°8) bat Rus (PBS) : 6-3, 7-5

Zidansek (SLO) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (8), 6-3)

Zhu (CHN) bat Bouchard (CAN) : 7-5, 7-6(3)

Zheng (CHN, n°3) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 7-5



Golubic (SUI, Q) bat Blinkova (RUS, n°6) : 6-4, 6-4

Davis (USA) bat Sherif (EGY, Q) : 1-6, 6-2, 6-3

Stojanovic (SER) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-2

Kalinskaya (RUS, Q) bat Podoroska (ARG, n°2) : 6-4, 6-4