WTA - Monterrey : Fernandez domine Golubic et remporte son 1er titre

MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 196 798€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



Finale

Fernandez (CAN) bat Golubic (SUI, Q) : 6-1, 6-4



Demi-finales

Fernandez (CAN) bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 7-5, 7-5

Golubic (SUI, Q) bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-4



Quarts de finale

Fernandez (CAN) bat Kuzmova (SLQ) : 7-5, 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 7-5

Li (USA, n°8) bat Zheng (CHN, n°3) : 7-5, 6-1

Golubic (SUI, Q) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 6-4



Huitièmes de finale

Fernandez (CAN) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-1, 6-4

Kuzmova (SLQ) bat Dart (GBR, LL) : 6-4, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Paolini (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Juvan (SLO, Q) : forfait



Li (USA, n°8) bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-3

Zheng (CHN, n°3) bat Zhu (CHN) : 6-1, 6-2

Golubic (SUI, Q) bat Davis (USA) : 6-3, 6-1

Kalinskaya (RUS, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-3



1er tour

Kucova (SLQ, LL) bat Stephens (USA, n°1) : 6-2, 6-2

Fernandez (CAN) bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-3, 6-2

Kuzmova (SLQ) bat Dolehide (USA, WC) : 6-3, 6-1

Dart (GBR, LL) bat Watson (GBR, n°5) : 6-4, 7-6 (1)



Paolini (ITA) bat Hibino (JAP, n°9) : 3-6, 6-2, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-0

Juvan (SLO, Q) bat Osorio Serrano (COL, Q) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Tsurenko (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-4



Li (USA, n°8) bat Rus (PBS) : 6-3, 7-5

Zidansek (SLO) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (8), 6-3)

Zhu (CHN) bat Bouchard (CAN) : 7-5, 7-6(3)

Zheng (CHN, n°3) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 7-5



Golubic (SUI, Q) bat Blinkova (RUS, n°6) : 6-4, 6-4

Davis (USA) bat Sherif (EGY, Q) : 1-6, 6-2, 6-3

Stojanovic (SER) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-2

Kalinskaya (RUS, Q) bat Podoroska (ARG, n°2) : 6-4, 6-4