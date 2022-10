WTA - Monastir : Parry en quarts sur abandon

Après Palerme, Granby et Portoroz, Diane Parry va s'offrir un quatrième quart de finale sur le circuit WTA en l'espace de trois mois. La Parisienne de 20 ans, éliminée d'entrée à Tallinn la semaine passée, vit une belle semaine à Monastir en Tunisie, qu'elle espère poursuivre le plus longtemps possible.Parry avait remporté le premier set 6-3, en menant rapidement 5-0 avant de manquer trois balles de set et perdre l'un de ses breaks d'avance (5-2). Puis elle avait breaké d'entrée de deuxième set, avant que son adversaire ne décide de jeter l'éponge, pour une raison encore inconnue. Cette victoire va lui permettre de décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi prochaine (61eme au pire). Au tour suivant, elle sera opposée à la Russe Kudermetova ou à la Polonaise Frech.Ce début de journée a également été marqué par l'élimination de la tête de série n°7, Katerina Siniakova (53eme), par l'Américaine Claire Liu (73eme), qui l'a emporté 7-5, 6-2 au terme d'un match à treize breaks.