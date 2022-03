WTA - Miami : Garcia abandonne pour son entrée en lice

Un petit tour et puis s'en va. La Française Caroline Garcia n'a guère eu l'opportunité de pouvoir pleinement s'exprimer sur le court, du côté du tournoi WTA 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur. La faute visiblement à un problème au niveau d'un gros orteil et d'une cheville. Cela a donc entraîné son abandon au premier tour et la Tricolore est ensuite sortie du court au bord des larmes. Sur le Central, la 67eme joueuse mondiale a tenu une heure contre la Hongroise Anna Bondar. Mais c'est bel et bien la 76eme joueuse mondiale qui avait remporté le premier set (7-5).

La Billie Jean King Cup est prévue mi-avril

Après deux balles de break sauvées d'entrée, la Française avait pourtant été la première à breaker son adversaire, même si elle s'y est reprise à deux fois pour cela. Malgré tout, dans la foulée, elle avait déjà perdu son avantage, malgré, là aussi, une première balle sauvée. Après une nouvelle possibilité de prendre le service de sa concurrente à 4-3, la Tricolore a sauvé une balle de nouveau break à 5-5, avant de craquer sur la deuxième. Dans la foulée, la Roumaine a conclu sur sa troisième balle de set (7-5). Au prochain tour, Bondar retrouvera l'Américaine Danielle Collins, 11eme joueuse mondiale, et exemptée du premier tour, en sa qualité de tête de série n°9. Quant à Caroline Garcia, elle devra désormais tenter de se remettre à temps, avant les qualifications de la Billie Jean King Cup prévues mi-avril, en Italie.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Baptiste (USA, WC) - Begu (ROU)

Q - Sasnovich (BIE)

Kasatkina (RUS, n°25) - Bye



Bencic (SUI, n°22) - Bye

Van Uytvanck (BEL) - Kostyuk (UKR)

Watson (GBR) - Rus (PBS)

Svitolina (UKR, n°15) - Bye



Raducanu (GBR, n°11) - Bye

Q - Siniakova (RTC)

Minnen (BEL) - Saville (AUS, WC)

Halep (ROU, n°23) - Bye



Giorgi (ITA, n°27) - Bye

Q - Tomljanovic (AUS)

Montgomery (USA, WC) - Q

Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Bye



Kontaveit (EST, n°3) - Bye

Li (USA) - Sherif (EGY)

Teichmann (SUI) - Riske (USA)

Cornet (FRA, n°31) - Bye



Fernandez (CAN, n°18) - Bye

Muchova (RTC) - Martincova (RTC)

Osaka (JAP) - Sharma (AUS)

Kerber (ALL, n°13) - Bye



Collins (USA, n°9) - Bye

Bondar (HON) bat Garcia (FRA) : 7-5, abandon

Doi (JAP) - Q

Zidansek (SLO, n°19) - Bye



Sorribes Tormo (ESP, n°32) - Bye

Kanepi (EST) - Zanevska (BEL)

Linette (POL) - Zheng (CHN)

Jabeur (TUN, n°8) - Bye



Badosa (ESP, n°5) - Bye

Siegemund (ALL) - Q

Putintseva (KAZ) - Schunk (ALL, WC)

Vondrousova (RTC, n°30) - Bye



Mertens (BEL, n°20) - Bye

Fruhvirtova (RTC, WC) - Kovinic (MNE)

Alexandrova (RUS) - Paolini (ITA)

Azarenka (BIE, n°12) - Bye



Pegula (USA, n°16) - Bye

Udvardy (HON) - Stephens (USA)

Ruse (ROU) - Konjuh (CRO)

Rybakina (KAZ, n°17) - Bye



Keys (USA, n°26) - Bye

Kenin (USA, WC) - Kalinina (UKR)

Haddad Maia (BRE) - Parrizas Diaz (ESP)

Sakkari (GRE, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°7) - Bye

Q - Q

Burel (FRA) - Q

Kvitova (RTC, n°28) - Bye



Kudermetova (RUS, n°21) - Bye

Q - Kucova (SLQ)

Anisimova (USA) - Rogers (USA)

Ostapenko (LET, n°10) - Bye



Gauff (USA, n°14) - Bye

Krueger (USA, WC) - Q

Zhang (CHN) - Tauson (DAN)

Cirstea (ROU, n°24) - Bye



Samsonova (RUS, n°29) - Bye

Eala (PHI, WC) - Brengle (USA)

Q - Golubic (SUI)

Swiatek (POL, n°2) - Bye