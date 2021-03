WTA - Miami : Elimination d'entrée pour Kristina Mladenovic

Le parcours de Kristina Mladenovic à Miami n’aura pas duré très longtemps. La Française, 56eme mondiale, a chuté en deux manches sèches face à Danielle Collins au premier tour. Après cinq premiers jeux durant lesquels les deux joueuses n’ont pas été mises en difficulté au service, c’est la 40eme mondiale qui a frappé la première, breakant à sa première opportunité du match. Combative, Kristina Mladenovic a répondu à son adversaire en recollant immédiatement… avant de céder de nouveau et de concéder la première manche. Un coup dur qui a eu des répercussions à l’entame de la deuxième manche, avec Danielle Collins qui a profité de la fragilité de son adversaire pour remporter les trois premiers jeux, breakant à deux reprises la Tricolore dans la manœuvre. Cette dernière a alors une nouvelle fois réagi et effacé un de ses deux breaks de retard. Toutefois, sur un jeu blanc, l’Américaine l’a repris afin de servir ensuite pour conclure la partie. Après avoir écarté une balle de match, Kristina Mladenovic a retardé l’échéance en débreakant de nouveau. Mais, ayant l’ascendant, Danielle Collins n’a pas laissé passer sa deuxième chance de sceller le sort du match (6-3, 6-3 en 1h23’) et rejoindre la tête de série numéro 32, Veronika Kudermetova, au deuxième tour. Andrea Petkovic, tombeuse de Shuai Zhang (7-5, 6-1 en 1h08’) sera également au rendez-vous et croisera le fer avec Sofia Kenin, tête de série numéro 4, au tour suivant.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Baptiste (USA, Q) - Kucova (SLQ, Q)

Ostapenko (LET) - Xiy.Wang (CHN, WC)

Riske (USA, n°25) - Bye



Kerber (ALL, n°24) - Bye

Hibino (JAP) - Zarazua (MEX, Q)

Siegemund (ALL) bat McHale (USA) : 6-3, 7-5

Azarenka (BIE, n°14) - Bye



Bencic (SUI, n°11) - Bye

Diyas (KAZ) bat V.Williams (USA) : 6-2, 7-6 (10)

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) - Q.Wang (CHN)

Vondrousova (RTC, n°19) - Bye



Kudermetova (RUS, n°32) - Bye

Collins (USA) bat Mladenovic (FRA) : 6-3, 6-3

Pironkova (BUL, Q) - Kostyuk (UKR)

Sabalenka (BIE, n°7) - Bye



Halep (ROU, n°3) - Bye

Buzarnescu (ROU, Q) - Garcia (FRA)

Danilovic (SER, Q) - Sevastova (LET)

Gauff (USA, n°31) - Bye



Keys (USA, n°18) - Bye

Siniakova (RTC) - Konjuh (CRO, WC)

Krejcikova (RTC) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 3-6, 6-3

Swiatek (POL, n°15) - Bye



Kvitova (RTC, n°9) - Bye

Cornet (FRA) - Kuznetsova (RUS)

Linette (POL) bat Montgomery (USA, WC) : 6-1, 3-6, 6-0

Konta (GBR, n°17) - Bye



Alexandrova (RUS, n°30) - Bye

Podoroska (ARG) bat Sherif (EGY, WC) : 6-3, 6-1

Rogers (USA) bat Brengle (USA) : 6-3, 6-3

Svitolina (UKR, n°5) - Bye



Andreescu (CAN, n°8) - Bye

Shvedova (KAZ) - Martincova (RTC, Q)

Stephens (USA) - Dodin (FRA, Q)

Anisimova (USA, n°28) - Bye



Martic (CRO, n°20) - Bye

Kalinskaya (RUS, WC) - Begu (ROU)

Xin.Wang (CHN, WC) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-2

Muguruza (ESP, n°12) - Bye



Brady (USA, n°13) - Bye

Pera (USA) - Sorribes Tormo (ESP)

Kanepi (EST) bat Davis (USA) : 6-3, 7-5

Rybakina (KAZ, n°21) - Bye



Jabeur (TUN, n°27) - Bye

Badosa (ESP) bat Teichmann (SUI) : 6-5, abandon

Petkovic (ALL) bat Zhang (CHN) : 7-5, 6-1

Kenin (USA, n°4) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Bye

Zheng (CHN) - Ferro (FRA)

Cocciaretto (ITA, Q) - Sanders (AUS, WC)

Pegula (USA, n°29) - Bye



Sakkari (GRE, n°23) - Bye

Rus (PBS) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-2

Giorgi (ITA) - Samsonova (RUS, Q)

Bertens (PBS, n°10) - Bye



Mertens (BEL, n°16) - Bye

Kr.Pliskova (RTC) - Boulter (GBR)

Cirstea (ROU) bat Scott (USA, WC) : 6-2, 6-2

Kontaveit (EST, n°22) - Bye



Putintseva (KAZ, n°26) - Bye

Watson (GBR) - Stojanovic (SER, Q)

Tomljanovic (AUS) bat Potapova (RUS) : 7-5, 6-0

Osaka (JAP, n°2) - Bye