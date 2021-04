WTA - Miami : Deuxième titre de suite pour Barty après l'abandon d'Andreescu

Ashleigh Barty a ajouté une deuxième ligne à son palmarès 2021. Mais la numéro 1 mondiale pourra sans doute regretter la manière par laquelle elle a remporté le tournoi WTA de Miami. Car cette finale était un duel très attendu entre l’Australienne et Bianca Andreescu et une rencontre que la tête de série numéro 1 a su démarrer avec beaucoup de sérieux. Plus entreprenante dans le jeu, Ashleigh Barty a mis en difficulté la Canadienne qui a cédé son service dès le deuxième jeu. Mais la 9eme mondiale a eu du répondant, revenant à hauteur dans le cinquième jeu. Toutefois, les réjouissances étaient sans doute anticipées car, dans la foulée, l’Australienne a une nouvelle fois trouvé la faille dans le service de son adversaire pour reprendre l’ascendant. Mais, cette fois, Ashleigh Barty ne s’est pas laissée prendre au piège et, après un jeu blanc pour confirmer son break, la numéro 1 mondiale a scellé le sort de la manche à sa deuxième opportunité.

Andreescu trahie par sa cheville droite

Ayant moins arpenté le court durant ces dix jours de tournoi, Ashleigh Barty a très vite démontré un potentiel physique plus important que son adversaire. Bianca Andreescu a cédé son service dès le premier jeu du deuxième set avant un incident qui allait mettre un terme à ses espoirs. Durant le deuxième jeu, la Canadienne s’est tordue la cheville droite et, face à la douleur, elle n’a pas pu tout donner pour retenir les coups de son adversaire. La numéro 9 mondiale a alors fait intervenir le kiné du tournoi pour intervenir sur sa cheville endolorie. Avec un deuxième break en poche, Ashleigh Barty a très vite menée quatre jeux à rien. Sentant qu’il n’était pas possible de rivaliser avec l’Australienne, Bianca Andreescu a dû se résigner à jeter l’éponge (6-3, 4-0 abandon en 58 minutes). Une victoire qui permet à la numéro 1 mondiale de conserver le titre acquis en 2019 à Miami et de consolider sa domination sur le classement WTA.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



Finale

Barty (AUS, n°1) bat Andreescu (CAN, n°8) : 6-3, 4-0 abandon



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3

Andreescu (CAN, n°8) bat Sakkari (GRE, n°23) : 7-6 (7), 3-6, 7-6 (4)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Svitolina (UKR, n°5) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2

Andreescu (CAN, n°8) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Sakkari (GRE, n°23) bat Osaka (JAP, n°2) : 6-0, 6-4