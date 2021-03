Il y aura au moins une Française au deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Alizé Cornet, pourtant mal embarquée face à Svetlana Kuznetsova, a fini par avoir le dernier mot. Car, en début de match, c’est bien la Russe qui a fait le jeu, breakant dès le troisième jeu avant de manquer trois opportunités de double break… qui a fini par arriver dans le jeu de service suivant de la Française. La 35eme mondiale, sans trembler, a ensuite validé son très bon début de match en remportant le premier set. C’est alors que le match s’est totalement inversé. Sans solutions sur le service de la Russe en début de match, Alizé Cornet s’est totalement relancée, remportant les cinq premiers jeux du deuxième set pour ensuite servir pour la manche à cinq jeux à deux. Après avoir tremblé et perdu un break d’avance, la Niçoise a fini par avoir le dernier mot sur le service de Svetlana Kuznetsova. Cette dernière s’est défendue bec et ongles mais n’a pas pu contrer la montée en puissance de la Française, qui a réédité la même performance, remportant les cinq premiers jeux du troisième set. Après avoir fait intervenir le kiné et montré des difficultés à servir, la Russe n’a pas pu défendre totalement ses chances et s’incline au final (2-6, 6-2, 6-1 en 2h11’). Alizé Cornet rejoint ainsi Petra Kvitova, tête de série numéro 9, au deuxième tour.

Garcia facile avant de défier Halep

Après Alizé Cornet dans la difficulté, Caroline Garcia a démontré un très bon niveau de jeu pour venir à bout en un peu plus d’une heure de Mihaela Buzarnescu, issue des qualifications. Une rencontre que la Lyonnaise a démarré sans trembler car, avec deux breaks, la Française a remporté les cinq premiers jeux. Si la Roumaine a réagi en remportant pour la première fois sa mise en jeu, la 51eme mondiale a maintenu le rythme pour remporter la première manche sur son service. Un ascendant que Caroline Garcia a confirmé d’entrée, breakant Mihaela Buzarnescu dès le premier jeu avant de mettre son adversaire moins sous pression. Toutefois, à la première occasion, la Tricolore est allé chercher le double break pour mener cinq jeux à un. Sans difficulté, sur son service, Caroline Garcia est allé conclure la rencontre à sa première balle de match (6-1, 6-2 en 1h06’). Une entame convaincante qui devra être confirmée lors d’un deuxième tour qui sera d’un tout autre calibre. C’est, en effet, la tête de série numéro 3, Simona Halep, qui sera sur le chemin de la Française.

Mladenovic stoppée d’entrée

Le parcours de Kristina Mladenovic à Miami n’aura pas duré très longtemps. La Française, 56eme mondiale, a chuté en deux manches sèches face à Danielle Collins au premier tour. Après cinq premiers jeux durant lesquels les deux joueuses n’ont pas été mises en difficulté au service, c’est la 40eme mondiale qui a frappé la première, breakant à sa première opportunité du match. Combative, Kristina Mladenovic a répondu à son adversaire en recollant immédiatement… avant de céder de nouveau et de concéder la première manche. Un coup dur qui a eu des répercussions à l’entame de la deuxième manche, avec Danielle Collins qui a profité de la fragilité de son adversaire pour remporter les trois premiers jeux, breakant à deux reprises la Tricolore dans la manœuvre. Cette dernière a alors une nouvelle fois réagi et effacé un de ses deux breaks de retard. Toutefois, sur un jeu blanc, l’Américaine l’a repris afin de servir ensuite pour conclure la partie. Après avoir écarté une balle de match, Kristina Mladenovic a retardé l’échéance en débreakant de nouveau. Mais, ayant l’ascendant, Danielle Collins n’a pas laissé passer sa deuxième chance de sceller le sort du match (6-3, 6-3 en 1h23’) et rejoindre la tête de série numéro 32, Veronika Kudermetova, au deuxième tour. Andrea Petkovic, tombeuse de Shuai Zhang (7-5, 6-1 en 1h08’) sera également au rendez-vous et croisera le fer avec Sofia Kenin, tête de série numéro 4, au tour suivant.

Ferro a cédé face à Zheng

Fiona Ferro a un temps cru pouvoir faire mieux que sa compatriote pour son entrée en lice en Floride. Mais Saisai Zheng a fini par avoir le dernier mot après être revenue de loin. Car la Française a très bien démarré le match, breakant d’entrée pour mener trois jeux à rien. C’est alors que la Chinoise a effacé son break de retard… pour ensuite sortir du match, perdre trois jeux de suite et se retrouver menée une manche à rien. Avec le break très tôt dans le deuxième set, Fiona Ferro a sans doute pensé avoir fait le plus dur mais c’est à ce moment que Saisai Zheng est revenue dans le match, enchaînant trois jeux de suite pour passer devant. Un échange de breaks qui s’est poursuivi pendant les deux jeux suivants, permettant à la Chinoise de servir pour égaliser à une manche partout et atteindre son objectif. Plus offensive, la 53eme mondiale a mis sous l’éteignoir Fiona Ferro qui a perdu cinq jeux consécutifs. Dos au mur, la Française a retrouvé de sa superbe, écartant deux balles de match sur son service puis deux autres avant de débreaker. Toutefois, au terme d’un dernier jeu crispant, c’est bien Saisai Zheng qui s’impose (2-6, 6-4, 6-3 en 2h37’) et affrontera Karolina Pliskova, tête de série numéro 6. A noter que Jelena Ostapenko s’est également qualifiée en venant à bout de Xiyu Wang (6-4, 6-7, 6-1 en 2h15’) et retrouvera Kirsten Flipkens au deuxième tour.

Dodin n'est pas passée loin de l'exploit contre Stephens

Au même titre que Kristina Mladenovic et Fiona Ferro, Océane Dodin a quitté le tournoi d'entrée. La Nordiste n'a pourtant pas démérité (défaite 6-7, 6-4, 6-2), mercredi face à l'une des ex-patronnes du circuit Sloane Stephens, aujourd'hui redescendue à la 49eme place du classement. Après avoir remporté le premier set, au jeu décisif (8-6), Dodin s'est même retrouvée à portée de l'exploit face à l'ancienne numéro 3 mondiale sacrée en 2017 à l'US Open. La Française classée au 120eme rang dans la hiérarchie a en effet obtenu trois balles de break coup sur coup alors qu'elle menait 4-3 dans la deuxième manche. Trois opportunités qu'elle a laissé filer. Pire : elle a perdu les trois jeux suivants et le set face à Stephens. Dodin, issue des qualifications, ne s'en est jamais remise, et n'a pas pesé lourd dans le troisième set. Une fois de plus, elle sort prématurément d'un tournoi. Une fois de plus, elle n'a pas à rougir de sa défaite.



Avec A.C



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Kucova (SLQ, Q)

Ostapenko (LET) - Flipkens (BEL, LL)

Kerber (ALL, n°24) - Zarazua (MEX, Q)

Azarenka (BIE, n°14) bat Siegemund (ALL) : forfait



Bencic (SUI, n°11) - Diyas (KAZ)

Q.Wang (CHN) - Vondrousova (RTC, n°19)

Kudermetova (RUS, n°32) - Collins (USA)

Pironkova (BUL, Q) - Sabalenka (BIE, n°7)





Halep (ROU, n°3) - Garcia (FRA)

Sevastova (LET) - Gauff (USA, n°31)

Keys (USA, n°18) - Konjuh (CRO, WC)

Krejcikova (RTC) - Swiatek (POL, n°15)





Kvitova (RTC, n°9) - Cornet (FRA)

Linette (POL) - Konta (GBR, n°17)

Alexandrova (RUS, n°30) - Podoroska (ARG)

Rogers (USA) - Svitolina (UKR, n°5)





Andreescu (CAN, n°8) - Martincova (RTC, Q)

Stephens (USA) - Anisimova (USA, n°28)

Martic (CRO, n°20) - Kalinskaya (RUS, WC)

Xin.Wang (CHN, WC) - Muguruza (ESP, n°12)





Brady (USA, n°13) - Sorribes Tormo (ESP)

Kanepi (EST) - Rybakina (KAZ, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) - Badosa (ESP)

Petkovic (ALL) - Kenin (USA, n°4)





Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Zheng (CHN)

Sanders (AUS, WC) - Pegula (USA, n°29)

Sakkari (GRE, n°23) - Rus (PBS)

Samsonova (RUS, Q) - Bertens (PBS, n°10)





Mertens (BEL, n°16) - Boulter (GBR)

Cirstea (ROU) - Kontaveit (EST, n°22)

Putintseva (KAZ, n°26) - Stojanovic (SER, Q)

Tomljanovic (AUS) - Osaka (JAP, n°2)





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Kucova (SLQ, Q) bat Baptiste (USA, Q) : 6-4, 2-6, 7-5

Ostapenko (LET) bat Xiy.Wang (CHN, WC) : 6-4, 6-7 (4), 6-1

Flipkens (BEL, LL) - Bye



Kerber (ALL, n°24) - Bye

Zarazua (MEX, Q) bat Hibino (JAP) : 6-4, 4-6, 6-1

Siegemund (ALL) bat McHale (USA) : 6-3, 7-5

Azarenka (BIE, n°14) - Bye



Bencic (SUI, n°11) - Bye

Diyas (KAZ) bat V.Williams (USA) : 6-2, 7-6 (10)

Q.Wang (CHN) bat Bolsova Zadoinov (ESP, Q) : 6-1, 3-6, 6-3

Vondrousova (RTC, n°19) - Bye



Kudermetova (RUS, n°32) - Bye

Collins (USA) bat Mladenovic (FRA) : 6-3, 6-3

Pironkova (BUL, Q) bat Kostyuk (UKR) : 7-6 (4), 3-6, 6-3

Sabalenka (BIE, n°7) - Bye



Halep (ROU, n°3) - Bye

Garcia (FRA) bat Buzarnescu (ROU, Q) : 6-1, 6-2

Sevastova (LET) bat Danilovic (SER, Q) : 6-1, 3-6, 7-6 (3)

Gauff (USA, n°31) - Bye



Keys (USA, n°18) - Bye

Konjuh (CRO, WC) bat Siniakova (RTC) : 7-6 (3), 7-5

Krejcikova (RTC) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 3-6, 6-3

Swiatek (POL, n°15) - Bye



Kvitova (RTC, n°9) - Bye

Cornet (FRA) bat Kuznetsova (RUS) : 2-6, 6-2, 6-1

Linette (POL) bat Montgomery (USA, WC) : 6-1, 3-6, 6-0

Konta (GBR, n°17) - Bye



Alexandrova (RUS, n°30) - Bye

Podoroska (ARG) bat Sherif (EGY, WC) : 6-3, 6-1

Rogers (USA) bat Brengle (USA) : 6-3, 6-3

Svitolina (UKR, n°5) - Bye



Andreescu (CAN, n°8) - Bye

Martincova (RTC, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-4, 6-2

Stephens (USA) bat Dodin (FRA, Q) : 6-7 (6), 6-4, 6-2

Anisimova (USA, n°28) - Bye



Martic (CRO, n°20) - Bye

Kalinskaya (RUS, WC) bat Begu (ROU) : 6-4, 7-6 (5)

Xin.Wang (CHN, WC) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-2

Muguruza (ESP, n°12) - Bye



Brady (USA, n°13) - Bye

Sorribes Tormo (ESP) bat Pera (USA) : 6-2, 2-6, 7-5

Kanepi (EST) bat Davis (USA) : 6-3, 7-5

Rybakina (KAZ, n°21) - Bye



Jabeur (TUN, n°27) - Bye

Badosa (ESP) bat Teichmann (SUI) : 6-5, abandon

Petkovic (ALL) bat Zhang (CHN) : 7-5, 6-1

Kenin (USA, n°4) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Bye

Zheng (CHN) bat Ferro (FRA) : 2-6, 6-4, 6-3

Sanders (AUS, WC) bat Cocciaretto (ITA, Q) : 6-1, 5-7, 6-1

Pegula (USA, n°29) - Bye



Sakkari (GRE, n°23) - Bye

Rus (PBS) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-2

Samsonova (RUS, Q) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-4

Bertens (PBS, n°10) - Bye



Mertens (BEL, n°16) - Bye

Boulter (GBR) bat Kr.Pliskova (RTC) : 4-6, 6-3, 6-3

Cirstea (ROU) bat Scott (USA, WC) : 6-2, 6-2

Kontaveit (EST, n°22) - Bye



Putintseva (KAZ, n°26) - Bye

Stojanovic (SER, Q) bat Watson (GBR) : 6-4, 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Potapova (RUS) : 7-5, 6-0

Osaka (JAP, n°2) - Bye