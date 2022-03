WTA - Miami : Burel réussit son entrée en lice

Clara Burel trace sa route. La Française, 82eme joueuse mondiale, s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, après sa victoire contre la Polonaise Magdalena Frech, 89eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 7-5) et 1h46 de jeu. Dans la première manche, après une balle de break sauvée d'entrée, la Française s'est reprise à trois fois avant de prendre le service de son adversaire. Après une possibilité de double-break à 3-0, la Tricolore a sauvé une balle de débreak à 4-2, avant de céder sur la deuxième, tout en reprenant son avantage dans la foulée. Et au moment de conclure, Clara Burel a su écarter deux nouvelles balles de débreak, avant de conclure à sa première opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux a effectué le break d'entrée, à sa deuxième opportunité, avant de sauver trois balles de débreak dans la foulée. Après avoir perdu son avantage à 3-2, puis, malgré une première balle sauvée, la 82eme joueuse mondiale, a cédé un second service. A 5-3, la Polonaise servait alors pour le gain de cette première manche, mais elle a alors directement perdu son avantage. Toutefois, dans la foulée, Magdalena Frech a bien cru conclure, avec trois possibilités, sur le service de son adversaire d'un soir. Mais incapable d'avoir le dernier mot, la moins bien classée des deux a lâché prise. Après la perte de son ultime service et malgré une balle de débreak dans la foulée, la qualifiée s'est inclinée sur la première balle de match de la Tricolore. Au prochain tour, Clara Burel affrontera la Tchèque Petra Kvitova, 32eme joueuse mondiale, exemptée du premier tour en sa qualité de tête de série n°28.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Begu (ROU) bat Baptiste (USA, WC) : 6-7 (6), 6-1, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Xin.Wang (CHN, Q) : 7-6 (6), 6-4

Kasatkina (RUS, n°25) - Bye



Bencic (SUI, n°22) - Bye

Kostyuk (UKR) bat Van Uytvanck (BEL) : 4-6, 6-2, 6-1

Watson (GBR) bat Rus (PBS) : 6-7 (5), 7-5, 6-4

Svitolina (UKR, n°15) - Bye



Raducanu (GBR, n°11) - Bye

Siniakova (RTC) bat Marino (CAN, Q) : 3-6, 6-2, 6-1

Saville (AUS, WC) bat Minnen (BEL) : 7-5, 6-3

Halep (ROU, n°23) - Bye



Giorgi (ITA, n°27) - Bye

Bronzetti (ITA, LL) bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 7-6 (6), 6-2

Kalinskaya (RUS, Q) bat Montgomery (USA, WC) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Bye



Kontaveit (EST, n°3) - Bye

Li (USA) bat Sherif (EGY) : 2-6, 6-3, 6-4

Riske (USA) bat Teichmann (SUI) : 7-6 (5), 6-3

Cornet (FRA, n°31) - Bye



Fernandez (CAN, n°18) - Bye

Muchova (RTC) bat Martincova (RTC) : 7-6 (3), 7-6 (3)

Osaka (JAP) bat Sharma (AUS) : 6-3, 6-4

Kerber (ALL, n°13) - Bye



Collins (USA, n°9) - Bye

Bondar (HUN) bat Garcia (FRA) : 7-5, abandon

Zvonareva (RUS, Q) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-1

Zidansek (SLO, n°19) - Bye



Sorribes Tormo (ESP, n°32) - Bye

Kanepi (EST) bat Zanevska (BEL) : 6-2, abandon

Linette (POL) bat Zheng (CHN) : 7-6 (4), 6-4

Jabeur (TUN, n°8) - Bye



Badosa (ESP, n°5) - Bye

Bouzkova (RTC, Q) bat Siegemund (ALL) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Schunk (ALL, WC) : 4-6, 6-3, 6-1

Vondrousova (RTC, n°30) - Bye



Mertens (BEL, n°20) - Bye

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Kovinic (MNE) : 6-0, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Paolini (ITA) : 6-1, 6-2

Azarenka (BIE, n°12) - Bye



Pegula (USA, n°16) - Bye

Udvardy (HUN) - Stephens (USA)

Ruse (ROU) bat Konjuh (CRO) : 6-3, 6-4

Rybakina (KAZ, n°17) - Bye



Keys (USA, n°26) - Bye

Kalinina (UKR) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Haddad Maia (BRE) bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-6 (2), 6-2

Sakkari (GRE, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°7) - Bye

Yuan (CHN, Q) - Davis (USA, Q)

Burel (FRA) bat Frech (POL, Q) : 6-3, 7-5

Kvitova (RTC, n°28) - Bye



Kudermetova (RUS, n°21) - Bye

Galfi (HUN, Q) bat Kucova (SLQ) : 6-0, 6-0

Rogers (USA) bat Anisimova (USA) : 3-6, 6-0, 6-3

Ostapenko (LET, n°10) - Bye



Gauff (USA, n°14) - Bye

Krueger (USA, WC) - Q.Wang (CHN, Q)

Zhang (CHN) bat Tauson (DAN) : 6-4, 4-6, 2-1 abandon

Cirstea (ROU, n°24) - Bye



Samsonova (RUS, n°29) - Bye

Brengle (USA) bat Eala (PHI, WC) : 6-2, 6-1

Flipkens (BEL, Q) - Golubic (SUI)

Swiatek (POL, n°2) - Bye