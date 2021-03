WTA - Miami : Barty et Osaka en favorites, les Bleues pas vernies

Si la plupart des cadors du circuit ATP ont décidé de zapper le Masters 1000 de Miami, pour diverses raisons, presque toutes les meilleures joueuses du monde seront présentes en revanche en Floride, puisque seule Serena Williams a déclaré forfait parmi les joueuses du Top 20. Ashleigh Barty, victorieuse en 2019, et Naomi Osaka, la gagnante de l'Open d'Australie, seront les deux têtes de série principales et favorites, mais Simona Halep, Sofia Kenin (de retour d'une appendicite) ou encore Elina Svitolina auront leur mot à dire. Côté français, les quatre joueuses du Top 100 seront présentes, mais auront fort à faire, avec des deuxièmes tours (si elles passent le premier) très compliqués : Kristina Mladenovic contre Veronika Kudermetova, Caroline Garcia face à Simona Halep, Alizé Cornet contre Petra Kvitova et Fiona Ferro face à Karolina Pliskova !



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Q - Q

Ostapenko (LET) - Xix.Wang (CHN, WC)

Riske (USA, n°25) - Bye



Kerber (ALL, n°24) - Bye

Hibino (JAP) - Q

McHale (USA) - Siegemund (ALL)

Azarenka (BIE, n°14) - Bye



Bencic (SUI, n°11) - Bye

Diyas (KAZ) - V.Williams (USA)

Q - Q.Wang (CHN)

Vondrousova (RTC, n°19) - Bye



Kudermetova (RUS, n°32) - Bye

Mladenovic (FRA) - Collins (USA)

Q - Kostyuk (UKR)

Sabalenka (BIE, n°7) - Bye



Halep (ROU, n°3) - Bye

Q - Garcia (FRA)

Q - Sevastova (LET)

Gauff (USA, n°31) - Bye



Keys (USA, n°18) - Bye

Siniakova (RTC) - Konjuh (CRO, WC)

Krejcikova (RTC) - Blinkova (RUS)

Swiatek (POL, n°15) - Bye



Kvitova (RTC), n°9) - Bye

Cornet (FRA) - Kuznetsova (RUS)

Linette (POL) - Montgomery (USA, WC)

Konta (GBR, n°17) - Bye



Alexandrova (RUS, n°30) - Bye

Podoroska (ARG) - Sherif (EGY, WC)

Rogers (USA) - Brengle (USA)

Svitolina (UKR, n°5) - Bye



Andreescu (CAN, n°8) - Bye

Shvedova (KAZ) - Q

Stephens (USA) - Q

Anisimova (USA, n°28) - Bye



Martic (CRO, n°20) - Bye

Kalinskaya (RUS, WC) - Begu (ROU)

Peterson (SUE) - Xin.Wang (CHN, WC)

Muguruza (ESP, n°12) - Bye



Brady (USA, n°13) - Bye

Pera (USA) - Sorribes Tormo (ESP)

Kanepi (EST) - Davis (USA)

Rybakina (KAZ, n°21) - Bye



Jabeur (TUN, n°27) - Bye

Teichmann (SUI) - Badosa (ESP)

Petkovic (ALL) - Zhang (CHN)

Kenin (USA, n°4) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Bye

Zheng (CHN) - Ferro (FRA)

Q - Sanders (AUS, WC)

Pegula (USA, n°29) - Bye



Sakkari (GRE, n°23) - Bye

Bouzkova (RTC) - Rus (PBS)

Giorgi (ITA) - Q

Bertens (PBS, n°10) - Bye



Mertens (BEL, n°16) - Bye

Kr.Pliskova (RTC) - Boulter (GBR)

Cirstea (ROU) - Scott (USA, WC)

Kontaveit (EST, n°22) - Bye



Putintseva (KAZ, n°26) - Bye

Watson (GBR) - Q

Potapova (RUS) - Tomljanovic (AUS)

Osaka (JAP, n°2) - Bye